São Paulo ganha a concorrência de clube argentino por Sabella

O São Paulo ganhou nesta terça-feira um concorrente para contratar Alejandro Sabella como técnico. O Estudiantes, clube onde o treinador foi campeão da Libertadores em 2009, demitiu Mauricio Pellegrino e tem como candidato o comandante da seleção argentina da última Copa do Mundo, além do ex-zagueiro Gabriel Milito.

Segundo o jornal Olé, Sabella interessa à diretoria principalmente pela história construída no clube. O Estudiantes faz campanha irregular no Campeonato Argentino e também na Copa Libertadores. Sabella também tem uma proposta para trabalhar no futebol inglês e depende dessa resposta para poder se posicionar à oferta do clube do Morumbi.

"O São Paulo vai esperar a resposta do Sabella até sexta. O Milton (Cruz, interino) é um rapaz extremamente inteligente. Ele sabe que fizemos contato com Sabella", disse nesta segunda-feira o presidente do Tricolor, Carlos Miguel Aidar. O clube contactou o argentino na semana passada e aposta nele para a conduzir o time depois da saída de Muricy Ramalho.