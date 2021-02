São Paulo ganha a primeira partida no ano e ainda sonha no Campeonato Brasileiro

A primeira vitória em 2021 do São Paulo foi justamente em cima do time que foi considerado o algoz dessa má fase. Neste domingo, 14, o tricolor paulista superou o Grêmio por 2 a 1, de virada, o mesmo adversário para quem tinha sido eliminado nas semifinais da Copa do Brasil.

Se naquela disputa o clube gaúcho levou a melhor, desta vez o São Paulo ganhou e mantém o sonho de ser campeão brasileiro - apesar de difícil, matematicamente ainda é possível. Com 62 pontos, o time do Morumbi ficou mais próximo da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Ainda sendo comandado pelo interino Marcos Vizolli enquanto aguarda a chegada do técnico argentino Hernan Crespo, o São Paulo entrou em campo com desfalques importantes, como os titulares Pablo, Juanfran e Igor Gomes, todos suspensos. No lugar deles entraram Gonzalo, Vitor Bueno e Igor Vinícius, respectivamente.

Mas o time sofreu diante da forte marcação do Grêmio, que protegia sua área e quase não dava espaços para o São Paulo. Tentou chegar ao gol com Luan, Luciano e Daniel Alves, sempre em chutes de fora da área. E depois dessa pressão inicial, sem muita consistência, os donos da casa começaram a incomodar, principalmente com o atacante Diego Souza.

E foi aos 32 minutos que numa jogada de escanteio, a bola foi levantada na área, Arboleda afastou mal, Gonzalo não conseguiu tirar e ela sobrou livre para Diego Souza, quase na pequena área, mandar para o gol e abrir o marcador na Arena do Grêmio. Em desvantagem, o São Paulo sentiu o impacto e passou a produzir menos ainda, o que facilitou as coisas para a defesa adversária.

Na etapa final, o Grêmio entrou para tentar segurar o resultado e acabou sofrendo o empate aos 17 minutos, quando Tchê Tchê aproveitou um rebote da entrada da área e finalizou muito bem, no canto. Cinco minutos depois foi a vez de Luciano marcar, em linda jogada individual, fazendo a virada do São Paulo.

A partir daí o São Paulo ainda teve uma ótima chance com Daniel Alves, que chutou na trave, e soube controlar a partida para vencer seu primeiro jogo no ano após uma série de três empates e quatro derrotas. Agora, o time volta a campo na sexta-feira, contra o Palmeiras, em duelo atrasado da 34ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 x 2 SÃO PAULO

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Pinares), Paulo Miranda (Thaciano), Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Jean Pyerre (Luiz Fernando) e Alisson; Pepê (Ferreira) e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO: Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Tréllez), Daniel Alves e Vitor Bueno (Toró); Luciano (Hernanes) e Gonzalo (Galeano). Técnico: Marcos Vizolli.

GOLS: Diego Souza, aos 32 minutos do 1º tempo; Tchê Tchê, aos 17, e Luciano, aos 22 minutos do 2º tempo.

JUIZ: Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS: Paulo Miranda, Diego Souza, Pinares, Alisson, Gonzalo, Igor Vinícius, Tchê Tchê e Daniel Alves.

CARTÃO VERMELHO: Pinares.

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)