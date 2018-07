São Paulo ganha, afunda Vitória e ainda sonha com título

São Paulo resolveu poupar alguns titulares, mas precisou deles para derrotar o Vitória por 2 a 1, no Barradão, neste domingo, resultado importantíssimo para o time continue na briga pelo título do Brasileirão , e na cola do líder Cruzeiro. Com alguns titulares poupados, entre eles Kaká e Michel Bastos, o São Paulo, como era esperado, sentiu a falta de entrosamento, embora o Vitória também não fizesse muito para que a situação se complicasse para o visitante no começo do jogo.

A equipe baiana tinha dificuldade para criar jogadas e o único ponto explorável era pelo lado direito, com Nino Paraíba aproveitando as lacunas deixadas por Alvaro Pereira. A jogada, aliás, foi a foi a mesma usada pelo Emelec quarta-feira passada, pela Copa Sul-Americana.

Mesmo com o Vitória com maior posse de bola, o São Paulo ofereceu os primeiros perigos de gol, criando boas chances para abrir o placar. Aos 13, Osvaldo cobrou falta da esquerda, Luis Fabiano antecipou-se à defesa e desviou a bola com as costas. O gol bagunçou de vez o confuso esquema tático armado por Ney Franco, enquanto os comandados de Muricy pareciam ter o controle da partida.

Mesmo com os donos da casa chegando mais ao ataque e até tendo oportunidades de empatar, não foi necessária nenhuma intervenção mais importante do goleiro Rogério Ceni no primeiro tempo. O calor de Salvador também parecia atrapalhar o ímpeto das duas equipes, que pararam para tomar água. Ao perceber a ansiedade do adversário, Muricy avançou Ganso para jogar mais perto de Luis Fabiano e os dois juntos fizeram o Vitória redobrar a atenção com a marcação, fechando a porta. O Tricolor então começou a arriscar de longe. Denilson recebeu passe de Osvaldo e aos 36 acertou um belo chute na trave.

Na etapa final, os dois times resolveram partir para o ataque, fazendo um jogo mais franco. Ney Franco inverteu as posições dos ex-são-paulinos Richarlyson e Juan. O primeiro foi para o meio e o outro virou lateral, sua especialidade. A alteração deixou a equipe baiana mais exposta, por outro lado, o time "encorpou" no meio e passou a ter mais criatividade.

GOLAÇO

Aos 10 do 2º tempo, Richarlyson e Juan tentaram em chutes à queima-roupa, mas Rogério fez duas grandes defesas. Na sequência, Kadu acertou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. Então, Muricy resolveu apelar para os titulares, já que vencer era fundamental para que o São Paulo continuasse na briga pelo título. Chamou Michel Bastos e Kaká para os lugares de Ademilson e Osvaldo, respectivamente. A dupla fez o São Paulo voltar a ter o domínio de jogo e, com uma ajuda do rival, conseguiu marcar mais uma vez, com Kaká.

Aos 32 minutos, Roger Carvalho, outro ex-são-paulino, escorregou na defesa e permitiu que Luis Fabiano ficasse com a bola. O atacante rolou para Kaká, que entrou livre no meio da área e bateu na saída de Wilson: 2 a 1. O gol fez o Vitória voltar a se desesperar e tentar a todo custo o empate. Ao São Paulo, restou administrar e deixar que o adversário se atrapalhasse sozinho para garantir mais três pontos e a manutenção da caça ao líder Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 SÃO PAULO

VITÓRIA - Wilson; Nino Paraíba, Roger Carvalho, Kadu e Richarlyson (Beltrán); José Welison (Willie), Cáceres e Juan; Edno, Vinícius (William Henrique) e Dinei. Técnico: Ney Franco.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Auro (Paulo Miranda), Lucão, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza e Paulo Henrique Ganso; Ademilson (Michel Bastos), Luis Fabiano e Osvaldo (Kaká). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Luis Fabiano, aos 13 minutos do primeiro tempo. Kadu, aos 10, e Kaká, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/DF).

CARTÕES AMARELOS - Dinei, Roger Carvalho (Vitória); Alvaro Pereira (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).