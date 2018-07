São Paulo ganha do Atlético-PR e sai na frente na final do Copa do Brasil Sub-20

Com o resultado, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença, na partida de volta, que mesmo assim se sagra campeão. O jogo será na próxima terça-feira, às 16h, no Estádio do Morumbi.

Na Arena da Baixada, o São Paulo abriu o placar com Banguelê, de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. O Atlético-PR se abriu na etapa final, em busca do empate, e acabou levando o segundo, com Murilo, atacante que treina com o elenco principal tricolor.

O Santos venceu a primeira edição do torneio, em 2012. No ano seguinte, o Vitória surpreendeu o Atlético-MG na decisão e ficou com o título. O atual campeão é o Inter, vencedor em 2014 sob o comando de Clemer.