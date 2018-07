São Paulo ganha em Jundiaí e garante a vaga nas quartas do Paulistão

SÃO PAULO - Com a maior parte dos jogadores que começaram a temporada como titulares, o time hoje considerado reserva do São Paulo voltou a fazer uma partida consistente nesta quarta-feira, sem correr riscos defensivos e apresentando organização tática, e foi recompensado com uma vitória por 2 a 0 sobre o Paulista, em Jundiaí, pela 15.ª rodada do Paulistão.

Ney Franco preferiu escalar os reservas porque o São Paulo tem pela frente o Corinthians, domingo, no Morumbi, e o The Strongest, quarta, na Bolívia. E vencer os dois jogos é fundamental. Os únicos titulares em campo no Jaime Cintra foram o fominha Rogério Ceni e Luis Fabiano, suspenso na Libertadores. E foi exatamente o atacante quem marcou os dois gols do jogo, voltando a sorrir depois de dizer, na rodada anterior, que estava triste e por isso não comemorava mais os gols. Já são cinco em quatro jogos.

O resultado garante o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, no mínimo no sétimo lugar. A equipe tricolor mantém dois pontos de folga sobre a Ponte Preta, com um jogo a menos. Já o Paulista, com 17 pontos, está a quatro do G8. No sábado, a equipe visita o Bragantino em confronto direto. Precisa vencer para continuar sonhando.

O JOGO

A proximidade de dois compromissos importantes permitiu a Ney Franco observar diversos jogadores nesta quarta-feira. De Rogério Ceni a Luis Fabiano, todos os 11 são-paulinos que começaram o jogo já haviam sido titulares em algum momento dessa curta temporada. Só o goleiro e o centroavante continuam assim. Os outros tiveram a chance de correr atrás do prejuízo.

E o que se viu em campo foi o São Paulo demonstrando tranquilidade com a bola, trocando passes com facilidade para chegar até a área do time de Jundiaí. Um dos que mais precisava ser testado, uma vez que voltava de lesão, Paulo Miranda teve boa chance aos 12 minutos. Mas tentou chutar de esquerda, escorregou e mandou por cima.

Apesar do bom volume de jogo por parte do São Paulo, as chances reais de gol eram poucas. E quando a oportunidade apareceu, o time não desperdiçou. De Douglas para Wallyson, que dominou bonito, esperou o bote do zagueiro e deu para Luis Fabiano, livre, empurrar para o gol vazio.

O sorriso aberto logo assim que a bola estufou a rede era a certeza de que Luis Fabiano havia feito as pazes com a felicidade. Outro sorriso de orelha a orelha aos 3 minutos do segundo tempo: Fabrício deu uma de lateral e cruzou na medida na cabeça de Luis Fabiano, que testou firme para fazer o oitavo dele no Paulistão. A festa foi tanta que até Rogério Ceni atravessou o campo para abraçar o centroavante.

O terceiro gol de Luis Fabiano quase veio aos 30 minutos da segunda etapa. O São Paulo continuava pressionando e Douglas surpreendentemente jogava bem como meia. Foi dele um belo passe por elevação para o centroavante bater na saída de Richard. Mas Lázaro conseguiu tirar em cima da linha.

Nos últimos minutos, o São Paulo relaxou e quase que o Paulista descontou. Rodolfo Testoni acertou uma falta na trave. Matheus também exigiu boa defesa de Rogério Ceni. Para responder, Ademilson balançou as redes, mas o árbitro anulou apontando impedimento. O curioso é que a assistente não levantou a bandeira. Quem fez a anotação foi o próprio Luis Flávio de Oliveira.

PAULISTA 0 X 2 SÃO PAULO

PAULISTA - Richard; Thales (Hudson), Dráusio, Lázaro e Rodolfo Testoni; Matheus, Kasado, Chiquinho e Renato Ribeiro; Cassiano Bodini (Flávio) e Marcelo Macedo (Alfredo). Técnico - Giba.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda (João Schmidt), Rhodolfo, Lúcio e Cortez; Wellington, Fabrício, Cañete (Aloísio) e Douglas; Wallyson (Ademilson) e Luis Fabiano. Técnico - Ney Franco.

GOLS - Luis Fabiano, aos 26 minutos do primeiro tempo e aos 3 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Douglas.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP).