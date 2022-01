São Paulo ganha reforços de Miranda e Gabriel Neves para sequência da pré-temporada

O zagueiro Miranda e o volante Gabriel Neves foram as grandes novidades no treinamento do São Paulo realizado na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. Os atletas deixaram de se reapresentar no início da pré-temporada por terem testado positivo para a covid-19 e retornam após cumprirem o período de isolamento estabelecido.

Esta é a primeira vez que Miranda e Gabriel treinam com o restante do elenco em 2022. Os dois testaram positivo para a doença no começo do ano, ainda durante as férias, e foram cortados da reapresentação que aconteceu na última segunda-feira.

Uma nova testagem foi feita e os atletas testaram negativo. Miranda e Gabriel começaram o dia com um trabalho físico à parte e, na segunda metade do treinamento, se juntaram ao restante do elenco.

O goleiro Tiago Volpi e o atacante Calleri já haviam se reapresentado nesta semana após também terem testado positivo para a covid-19. O São Paulo possui outros sete jogadores em isolamento: Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes.

O treinamento deste sábado começou com um trabalho físico. Depois, Rogério Ceni comandou uma atividade técnica e tática. Houve um trabalho em campo reduzido em que o treinador aprimorou posicionamento defensivo e ofensivo, saída de jogo e transição.

Os quatro jogadores que se reapresentaram após a covid-19 realizaram um trabalho separado no período da tarde. Além deles, Luciano esteve no CT para tratar uma contratura na panturrilha esquerda sofrida antes da pré-temporada.

O São Paulo dará sequência à preparação neste domingo pela manhã. O clube paulista estreia no campeonato estadual no dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).