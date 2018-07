São Paulo ganha seis jogadores para partida contra o Cruzeiro

Os dias turbulentos no São Paulo viraram parte do passado e a equipe se aproxima da decisão da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores embalada por uma série de boas notícias. Ao todo são quatro retornos e mais dois jogadores que eram possíveis desfalques, mas agora estão à disposição do técnico Milton Cruz para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão.

Só estão fora da partida atletas que estão em tratamentos prolongados de longas lesões, como o goleiro Dênis (cirurgia no ombro) e o atacante Alan Kardec (cirurgia no joelho). No restante, o elenco está completo para ajudar a equipe a defender a vantagem da vitória do 1 a 0 obtida no Morumbi, na última semana.

Em comparação ao time que ganhou dos mineiros, voltam a ter condição de jogo o atacante Luis Fabiano, o zagueiro Dória e o volante Hudson. O trio cumpriu suspensão. O quarto reforço é o meia Michel Bastos, recuperado de dengue. O líder em assistências do São Paulo na temporada voltou a treinar com o time no sábado e na segunda, marcou quatro gols na atividade e ainda mostrou bastante disposição.

O clube também agiu para tentar segurar mais duas opções no elenco. O zagueiro Lucão e meia Boschilia foram liberados pela CBF para somente se apresentar à seleção brasileira sub-20 na quinta-feira, no dia seguinte ao confronto contra o Cruzeiro. Pela programação inicial, a dupla teria que perder o jogo e antecipar a preparação para a disputa do Mundial Sub-20, na Nova Zelândia.

Os reforços e a série de três vitórias consecutivas fazem o São Paulo viver o melhor momento da temporada e esquecer a crise vivida meses atrás, por derrotas para rivais em clássicos e a saída do então técnico Muricy Ramalho. "Quanto mais tempo pudermos continuar dessa forma, é melhor ainda. Tomara que possamos viver momentos ainda melhores. Temos sempre que buscar a perfeição, buscar mais e contribuir mais", afirmou nesta segunda-feira o volante Wesley.