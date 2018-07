São Paulo ganha tempo para fazer a defesa do Morumbi

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prorrogou até a próxima segunda-feira o prazo para o São Paulo apresentar a sua defesa na confusão da final da Copa Sul-Americana, em dezembro passado, envolvendo seguranças do clube e jogadores do Tigre, nos vestiários do estádio do Morumbi. A entidade atendeu a um pedido da diretoria são-paulina, que alegou falta de tempo para ler o processo e elaborar a defesa.

O São Paulo foi enquadrado em três artigos do regulamento da competição e entre as penas previstas estão multa e perda de mandos de campo. Alguns dirigentes dizem que o clube está resguardado juridicamente e sustenta a tese de que foram os argentinos que iniciaram a confusão, mas não contam a absolvição como cartas marcadas.

Um ponto que desperta apreensão é o fato de o São Paulo ser o primeiro caso no recém-criado Comitê Disciplinar da Conmebol. Os dirigentes e advogados admitem não saber o que esperar do novo órgão, que surgiu justamente com o intuito de acabar com a pecha da Conmebol de entidade sem pulso para tomar decisões enérgicas. O resultado do julgamento ainda não tem data marcada.

Com a goleada sobre o Bolívar por 5 a 0, na última quarta, no Morumbi, na rodada de ida da fase preliminar da Copa Libertadores, o São Paulo ficou muito perto da vaga na fase de grupos da competição continental - pode perder por até quatro gols de diferença, na próxima quarta, em La Paz, na Bolívia, para se classificar. Caso avance e seja punido pela Conmebol, o time brasileiro terá de cumprir a punição nesta fase do torneio. Os adversários do grupo serão Atlético Mineiro, Arsenal (Argentina) e The Strongest (Bolívia).

TIME

Nesta quinta, o elenco são-paulino voltou a treinar, desta vez no CT da Barra Funda. Foi a primeira atividade no local nesta temporada. Os titulares fizeram um trabalho no REFFIS. Já o restante do grupo foi a campo. Nesta turma, o técnico Ney Franco contou com reforços. Luiz Eduardo, Henrique Miranda, Rodrigo Caio, João Schmidt e Tiago, que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, se apresentaram ao time principal.

Nesta sexta, o grupo tricolor voltará a Cotia, onde fez toda a pré-temporada de 2013. Será a última atividade de Ney Franco antes da partida contra o Atlético Sorocaba, no próximo sábado, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.