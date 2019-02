São Paulo ganhou só 6 dos 51 clássicos como visitante na década

O São Paulo virou presa fácil para os adversários locais nesta década. De 2010 para cá, o clube do Morumbi acumulou resultados pífios nos clássicos diante dos rivais Corinthians, Palmeiras e Santos disputados como visitante. Em 51 encontros, foram só seis vitórias, ante 34 derrotas e 11 empates. O aproveitamento de pontos é de apenas 19%.

A derrota deste domingo por 2 a 1 para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, acentuou esta tendência negativa do clube no papel de visitante. O São Paulo acumula neste ano dois clássicos e dois resultados negativos para os rivais. Antes disso, havia perdido também para o Santos, no Pacaembu, por 2 a 0, pelo Estadual.

A última vitória do São Paulo como visitante em um clássico foi há dois anos. Ainda sob o comando do então técnico Rogério Ceni, o time foi à Vila Belmiro e derrotou o Santos por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista. Já contra Palmeiras e Corinthians os triunfos mais recentes longe do papel de mandante foram ainda há mais tempo. Ambos foram em 2014, no Pacaembu.

A sequência de derrotas do São Paulo como visitante nesta década coincide com a supremacia dos rivais dentro de suas novas arenas. O clube do Morumbi jamais venceu na Arena Corinthians nem no Allianz Parque. Nesses dois locais, inclusive, Corinthians e Palmeiras aplicaram em 2015 as maiores vitórias sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro: 6 a 1 em Itaquera e 4 a 0 na arena alviverde.

A infeliz rotina são-paulina de não ganhar clássicos para os rivais longe do Morumbi coincidiu também nesta década com derrotas doloridas dentro de casa para esses mesmos adversários. No ano passado a equipe perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras e viu acabar o tabu de 16 anos sem perder para o rival em seu estádio. Em 2017 o São Paulo levou de 2 a 0 do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e dois anos antes, perdeu por 3 a 1 para o Santos pela semifinal da Copa do Brasil.

Vitórias do São Paulo em clássicos como visitante nesta década

Santos 1x3 São Paulo - Campeonato Paulista de 2017

Corinthians 2x3 São Paulo - Campeonato Paulista de 2014

Palmeiras 1x2 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2014

Santos 0x1 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2014

Corinthians 1x2 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2012

Palmeiras 0x2 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2010