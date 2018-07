São Paulo garante 4º lugar e vaga na pré-Libertadores

Depois de dois anos afastado da competição na qual acumula três títulos, o São Paulo está de volta à Copa Libertadores. A classificação para a etapa preliminar da competição sul-americana veio neste domingo, depois da derrota do Botafogo, único time que ameaçava, para o Sport, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela 36.ª rodada do Brasileirão.

Mais cedo, no Morumbi, o São Paulo havia vencido outro pernambucano, o Náutico, por 2 a 1, e chegado aos 62 pontos. Com mais dois jogos por fazer, precisava de um ponto ou de um tropeço do Botafogo. O time carioca, derrotado, seguiu com 54 pontos e já não pode mais passar os paulistas.

Com o quarto lugar garantido, o São Paulo ainda briga pelo vice-campeonato. O Grêmio, que empatou com a Portuguesa, tem 67 pontos, um a mais que o Atlético-MG. O time paulista precisa vencer Ponte Preta e Corinthians e ainda torcer para que os gaúchos não somem mais que um ponto e que os mineiros não vençam nenhuma vez.

Com a vaga na pré-Libertadores garantida e a cinco pontos da briga pelo vice-campeonato (e pela classificação direta à fase de grupos da Libertadores), o São Paulo deve focar na busca pelo título da Sul-Americana. Na quinta, a equipe faz o primeiro jogo da semifinal do torneio contra a Universidad Católica, no Chile.