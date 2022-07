Time que mais empata no Brasileirão, São Paulo desafia retranca do Goiás para superar traumas

O São Paulo é o time que mais empatou nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ao todo, são dez igualdades em 18 partidas. O cenário após a classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil disfarçou a má sequência do time tricolor na temporada, em momento que tem sofrido com muitos desfalques. Neste sábado, às 19h, diante do Goiás, no estádio do Morumbi, uma vitória se torna fundamental para não gerar desconfiança nos torcedores.

Na 10ª posição do Brasileirão, o São Paulo (25 pontos) só conseguiu uma vitória nas últimas sete rodadas do torneio nacional. Em casa, o jejum dura 40 dias. O adversário deste sábado, apesar de lutar contra o rebaixamento e ocupar a 14ª colocação (21), conseguiu o mesmo número de pontos no período, sete.

As circunstâncias do jogo deste sábado não se desenham bem para o São Paulo. Com desfalques, terá de superar um modelo tático bastante rígido do Goiás de Jair Ventura. O treinador não abre mão da montagem de uma defesa segura e de basear sua proposta ofensiva aos contra-ataques. Por isso, será importante aos são-paulinos, das arquibancadas aos gramados, paciência para encontrar o gol. Inaugurar o marcador, mais do que em qualquer outro duelo, é fundamental.

"Goiás é uma equipe de transição. O atacante deles (Pedro Raul) está vivendo um bom momento. Vai ser um jogo aberto. Teremos de propor o jogo, temos de vencer essa partida. Será um bom jogo e tomara que a gente saia vencedor", declarou o meia Patrick, que retorna de suspensão.

Outra situação que pesa é a memória dos jogos com o clube esmeraldino como mandante. Nos últimos oito jogos, foram quatro derrotas e quatro vitórias. O São Paulo vem de três empates consecutivos no Brasileirão (3 a 3 com o Inter; 2 a 2 com o Fluminense; e igualdade sem gols com o Atlético-MG). O baixo índice de derrotas no torneio (três) mostra que o time de Rogério Ceni se preocupa prioritariamente em somar pontos, que podem ajudar na conquista do objetivo de voltar à Libertadores em 2023.

Depois de poupar alguns atletas no duelo com o Internacional, em Porto Alegre, o técnico Rogério Ceni deve ter alguns retornos importantes ao time titular. Patrick, Welington, Calleri, Igor Gomes e Diego Costa devem estar à disposição da equipe, dando maiores alternativas. O maior temor é na criação ofensiva, diante do bloqueio que o Goiás deve montar. Quando enfrentou estilo semelhante ao longo do ano, o São Paulo recorreu muitas vezes aos cruzamentos.

"A equipe vem de três empates, mas jogando bem. Espero que em casa, com o apoio da torcida, a gente possa buscar essa vitória que já está na hora de acontecer. Tivemos pouco tempo para trabalhar. Fizemos a preparação da melhor maneira possível, e os melhores fisicamente estarão em campo", afirmou Patrick.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x GOIÁS

SÃO PAULO: Thiago Couto; Rafinha, Diego Costa e Luizão; Igor Vinícius, Gabriel Neves, Igor Gomes e Welington; Patrick, Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Yan Souto (Lucas Halter) e Sávio; Diego, Matheus Sales e Luan Dias; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

JUIZ: Caio Max Augusto Vieira (RN).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi.

TRANSMISSÃO: Premiere (pay per view).