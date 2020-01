São Paulo goleia a Caldense por 6 a 1 no primeiro jogo-treino da pré-temporada

De volta aos trabalhos na última quarta-feira após as férias, os jogadores do São Paulo tiveram neste domingo o primeiro jogo-treino da pré-temporada. No CFA de Cotia, onde se prepara para as competições de 2020, o time tricolor enfrentou a Caldense, clube que disputa o Campeonato Mineiro, e goleou por 6 a 1.

Os gols do São Paulo foram marcados por Helinho (duas vezes), Reinaldo, Vitor Bueno, Bruno Alves e Léo, que entrou no segundo tempo. O gol do adversário foi anotado por Luan, em cobrança de pênalti.

No primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz escalou o time com Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves e Hernanes; Helinho, Pablo e Vitor Bueno. Nesta etapa, o São Paulo marcou cinco vezes.

Logo aos cinco minutos, Helinho abriu o placar em uma cabeçada após cruzamento de Reinaldo. Depois, aos 23, novamente Helinho ampliou. O terceiro foi marcado por Reinaldo, de cabeça, após cruzamento de Juanfran. Aos 32, Vitor Bueno arriscou da entrada da área e marcou um belo gol. No último lance da etapa, o zagueiro Bruno Alves marcou o quinto ao aproveitar cobrança de falta de Daniel Alves.

No intervalo, seguindo a programação da comissão técnica, Fernando Diniz trocou todo o time para o segundo tempo. Assim, a equipe foi composta por Lucas Perri; Igor Vinícius, Luan, Anderson Martins e Léo; Jucilei, Liziero e Shaylon; Everton, Alexandre Pato e Toró.

No início da etapa, aos três minutos, Léo anotou o sexto gol após bela troca de passes do sistema ofensivo. Os jovens Junior (goleiro), Diego Costa e Brenner entraram no decorrer do jogo-treino e foram observados pelo treinador tricolor.

Nesta segunda-feira, em Cotia, os jogadores retomarão a preparação nesta pré-temporada de olho nas disputas do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. A estreia será no próximo dia 22, às 21h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, diante do Água Santa, pelo Estadual.