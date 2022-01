São Paulo desencanta no fim, goleia o Perilima e avança à segunda fase da Copinha

Com três gols na reta final do segundo tempo, o São Paulo voltou a vencer na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste sábado. A equipe do Morumbi goleou o Perilima-PB, por 5 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela segunda rodada do Grupo 21. A vitória elástica garantiu os paulistas na segunda fase.

Foi o segundo triunfo em dois jogos, em campanha que deixa o São Paulo na liderança, com seis pontos ganhos. Tem a mesma pontuação que o vice-líder São Caetano, também já classificado de forma antecipada, mas em vantagem por ter melhor saldo de gols: 7 a 3.

Na terceira e última rodada, São Paulo e São Caetano se enfrentam na terça-feira, às 19h30, para definir quem ficará na primeira e segunda posições da chave e assim conhecer o respectivo adversário da fase seguinte, que sairá do Grupo 22, que conta com EC São Bernardo-SP, Aster-ES, Londrina-PR e São Bento-SP.

Em campo, o São Paulo começou a construir sua vitória logo no primeiro minuto de jogo, quando Pedrinho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Pedrinho, que já havia marcado na estreia, cobrou e deslocou o goleiro, abrindo o placar.

Animado com o gol, o São Paulo seguiu no ataque, pressionou o time paraibano e ampliou o placar aos 30 minutos, com Beraldo aproveitando cobrança de escanteio da direita e, de cabeça, encobrindo o goleiro.

No segundo tempo, o São Paulo administrou a vantagem, mas continuou buscando mais gols para melhorar o saldo dentro do Grupo 21. Na reta final da partida, já aos 36 minutos, Luiz Henrique cobrou escanteio curto e Pablo acertou um belo chute, fazendo o terceiro gol. Depois, aos 39 e aos 42 minutos, foi a vez de João Adriano mostrar sua estrela e dar números finais ao confronto.

Com o término da segunda rodada, neste sábado, já estão classificados à segunda fase de forma antecipada: Votuporanguense-SP (Grupo 1); Mirassol-SP e Sport-PE (Grupo 3); Linense-SP e Atlético-MG (Grupo 4); Fluminense-RJ (Grupo 6); Nova Iguaçu-RJ (Grupo 7); Santos-SP e Ferroviária-SP (Grupo 8); Grêmio-RS (Grupo 10); XV de Piracicaba-SP e São José-RS (Grupo 13); Corinthians-SP (Grupo 15); Fortaleza-CE (Grupo 16); Cruzeiro-MG (Grupo 20); São Paulo-SP e São Caetano-SP (Grupo 21); Osasco Audax-SP (Grupo 23); Vasco-RJ (Grupo 24); Internacional-RS (Grupo 25); Atlético-GO (Grupo 27); Palmeiras-SP e Água Santa-SP (Grupo 28); Flamengo-RJ e Oeste-SP (Grupo 29); e Ibrachina-SP (Grupo 30).

Confira os resultados deste sábado da Copa São Paulo

08h45

Água Santa-SP 3 x 0 Assu-RN

11h

Confiança-SE 1 x 2 Taguatinga-DF

Real Ariquemes-RO 0 x 3 Palmeiras-SP

13h

Desportivo Brasil-SP 0 x 1 Iape-MA

Paulista-SP 2 x 0 Bragantino-PA

Ibrachina-SP 3 x 0 Serranense-MG

Nacional-SP 1 x 1 Real Brasília-DF

13h15

Mirassol-SP 3 x 2 Sport-PE

14h

Rio Claro-SP 0 x 12 Vasco-RJ

Retrô-PE 0 x 2 Cruzeiro-MG

14h15

Aliança-AL 3 x 0 Andirá-AC

15h15

Capivariano-SP 2 x 1 Coritiba-PR

Inter de Limeira-SP 1 x 2 Náutico-PE

Botafogo-SP 0 x 0 Goiás

16h15

SKA Brasil-SP 2 x 2 Lagarto-SE

Itapirense-SP 1 x 1 Palmas-TO

16h30

Linense-SP 1 x 0 Atlético-MG

16h45

Oeste-SP 6 x 1 Forte-ES

17h

EC São Bernardo-SP 2 x 0 Aster Brasil-ES

19h

Floresta-CE 0 x 4 Flamengo-RJ

19h15

São Caetano-SP 2 x 0 CSE-AL

São Bento-SP 1 x 2 Londrina-PR

21h30

Perilima-PB 0 x 5 São Paulo-SP