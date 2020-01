São Paulo goleia e avança à terceira fase da Copa SP; chuva adia jogo do Vasco

O São Paulo fechou o domingo com goleada por 5 a 0 para cima do Flamengo-SP, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), e carimbou a sua classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Galeano, Gabriel Falcão, Juan, Maia e Rodrigo Nestor.

Após sofrer no empate por 1 a 1 diante do EC São Bernardo, que quase o tirou da competição, o São Paulo não tomou conhecimento do Flamengo, de Guarulhos, e conquistou uma vitória convincente para selar a sua vaga e seguir na briga pelo quinto título do torneio.

Na próxima fase, o atual campeão da Copa São Paulo terá pela frente o Santa Cruz, que avançou ao derrotar o Operário-PR nos pênaltis por 3 a 2, após empate no tempo normal por 1 a 1, em Guarulhos.

Os confrontos serão todos definidos apenas nesta segunda-feira, às 14 horas. O jogo entre Vasco e Náutico acabou sendo adiado por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Itapira. O clube carioca vencia por 1 a 0, quando o árbitro paralisou o duelo no intervalo.

Em Osasco, o Oeste saiu atrás do placar diante da Desportiva-PA, mas virou e venceu por 3 a 1. Na próxima fase, a equipe paulista joga contra o Cruzeiro, que eliminou o Sport. Já a classificação do Goiás foi mais sofrida. Após empate sem gols no tempo normal contra a Ferroviária, a equipe venceu nos pênaltis por 5 a 4, em Araraquara (SP), e vai enfrentar o Palmeiras, que passou pelo Sertãozinho também neste domingo.

Agora são 31 times classificados à terceira fase: Água Santa-SP, Athletico-PR, Atlético Goianiense, Atlético-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Desportivo Brasil-SP, Grêmio, Goiás, Internacional, Itapirense-SP, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol-SP, Oeste, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Brasil-SP, Santa Cruz, São Bento, São Bernardo, São Paulo, Taboão da Serra-SP e Tupi-MG.

Confira os resultados deste domingo pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Ceará-CE 1 x 3 Coritiba-PR

Chapecoense-SC 1 x 0 Real-DF

Grêmio-RS 1 x 0 União ABC-MS

Atlético-MG 4 x 0 ABC-RN

Avaí-SC 6 x 1 Tem-AP

Água Santa-SP 2 x 0 Atlético-CE

Santa Cruz-PE 1 (3) x (2) 1 Operário-PR

São Bento-SP 2 x 0 São Caetano-SP

São Bernardo-SP 3 x 1 River-PI

Criciúma-SC 1 (3) x (4) 1 Itapirense-SP

Cruzeiro-MG 1 x 0 Sport-PE

Sertãozinho-SP 0 x 3 Palmeiras-SP

Desportiva-PA 1 x 3 Oeste-SP

Ferroviária-SP 0 (4) x (5) 0 Goiás-GO

São Paulo-SP 5 x 0 Flamengo-SP

Vasco-RJ x Náutico-PE (adiado por conta da chuva)