São Paulo goleia e avança na Copinha; Palmeiras empata outra

A molecada do São Paulo continua dando show na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe comandada por André Jardine carimbou a vaga na segunda fase da competição com mais uma goleada em Barueri. A vítima da vez foi o Tiradentes, do Ceará, que levou impressionantes 7 a 0.

Assim como fez no jogo com o Paulista, na estreia, o São Paulo precisou apenas do primeiro tempo para se garantir. Foram três gols nos 45 minutos iniciais contra os paulistas (surra de 4 a 0), e outros três nesta terça-feira. Lucas Fernandes abriu o marcador logo aos 9 minutos, Matheus Queiroz ampliou aos 37 e Joanderson fechou a etapa aos 44.

O São Paulo voltou mais relaxado na segunda etapa. Mesmo assim, sem deixar de jogar, mesmo que em ritmo de treino. O tempo todo no ataque, anotou mais quatro vezes no frágil adversário: aos 24 minutos, com o mesmo Joanderson, aos 34 com Banguele, aos 36 com Inácio e aos 46 com Murilo.

Apesar da vaga, o São Paulo ainda não definiu a liderança no grupo 17. Jogará pelo empate com o Osasco Audax na rodada final. Os adversários também carimbaram a classificação com 6 a 1 sobre o Paulista, somam os mesmos seis pontos, mas perdem no saldo de gols: 11 a 9 para os são-paulinos.

PALMEIRAS EMPACA

Em São José dos Campos, pelo Grupo 25, o Palmeiras voltou a decepcionar sua torcida. Se na estreia teve de suar muito para buscar o 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira não foi diferente. Diante do Estanciano, do Sergipe, passou sufoco em determinados momentos, e acabou se conformando com nova igualdade, desta vez por 0 a 0.

Com dois pontos, o Verdão aparece em segundo no grupo - os maranhenses somam quatro - e terão de vencer o São José, em último, mas também com chances. Na rodada decisiva o Palmeiras não contará com o chileno Arancibia, expulso no estádio Martins Pereira.