São Paulo goleia Fortaleza e vai às quartas da Copa SP

SÃO CARLOS - O São Paulo manteve os 100% de aproveitamento e garantiu vaga para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira. Com uma grande atuação, o time paulista goleou o Fortaleza, por 4 a 0, nesta tarde, no Estádio "Professor Luiz Augusto de Oliveira", em São Carlos, e se manteve credenciado como um dos favoritos ao título.

Agora, o time do Morumbi terá pela frente o Goiás, que também ganhou todos os jogos que realizou até agora. O clube goiano bateu o Mogi Mirim, por 2 a 0, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O duelo das quartas será no domingo, às 14h, novamente em São Carlos.

O São Paulo precisou de menos de 10 minutos para liquidar o jogo. Logo aos 7 minutos, o atacante Adelino abriu o placar. Dois minutos depois, Tiago ampliou após falha do goleiro, que deu rebote para o meio da área. Ainda no primeiro tempo, João Schimidt fez o terceiro, aos 36 minutos, de cabeça. O placar foi fechado por Lucas Evangelista, no fim do segundo tempo, após belo toque de calcanhar de Rodrigo Caio.