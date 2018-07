São Paulo goleia Grêmio na Taça BH e avança às quartas

Na semana em que o São Paulo terá importante compromisso contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, a garotada da base tricolor levou a melhor na "prévia" do duelo com os gaúchos ao golear o rival na tarde desta segunda-feira, pela Taça BH, um dos principais torneios de categorias de base do País. A equipe sub-17 são-paulina fez 4 a 0 e se classificou para as quartas de final.

O adversário na próxima fase será o Atlético-PR, que eliminou o Juventude nas oitavas. Vale lembrar que o São Paulo é o atual bicampeão da competição, que passou a ser disputada por jogadores com até 17 anos de idade a partir de 2015. Antes, era um torneio sub-20, conquistado pelo clube duas vezes (1987 e 1997).

Os gols da partida disputada em Belo Horizonte foram marcados por Maia (duas vezes), Taylor e Paulinho (de pênalti). Foi o segundo jogo entre as equipes em três dias. No sábado, pelo encerramento da fase de grupos, os paulistas já haviam aplicado outra goleada (5 a 0). Com 100% de aproveitamento, o São Paulo acumula quatro vitórias, 14 gols a favor e nenhum contra.