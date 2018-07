São Paulo goleia Noroeste por 4 a 1 e encosta no líder do Paulista

SÃO PAULO - O São Paulo goleou o Noroeste por 4 a 1, neste domingo, em Bauru, e voltou a encostar no líder Palmeiras no Campeonato Paulista. Com gols de Rogério Ceni, Marlos, Dagoberto e Ilsinho, a equipe são-paulina chegou aos 40 pontos, um a menos que o rival alviverde, que tem 41. Enquanto isso, o time do interior segue em situação ameaçadora, em 16.º lugar - apenas uma posição acima da zona do rebaixamento, com 17 pontos.

Ambas as equipes tiveram desfalques para a partida. Do lado do São Paulo, cinco jogadores não puderam atuar: o zagueiro Miranda, com dores no joelho; o zagueiro Alex Silva, com inchaço nas pernas; o atacante Fernandinho, com fissura na fíbula da perna direita; o lateral-esquerdo Juan, poupado; e o meia Lucas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Do lado do Noroeste, o técnico Jorge Saran não contou com o goleiro André Luis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o volante Júlio Cesar, que cumpriu suspensão pela expulsão na partida anterior contra o Oeste.

O primeiro tempo começou disputado, com o Noroeste tentando a vitória para se distanciar da zona do rebaixamento e o São Paulo com lances de perigo proporcionados especialmente pelo atacante Dagoberto. Aos 11 minutos, o time tricolor levou grande perigo ao time de Bauru, depois de uma cabeçada do volante Casemiro na trave. No rebote, Dagoberto chutou e o goleiro Yuri defendeu.

Aos 25 minutos, quando o Noroeste pressionava, o meia Rivaldo arriscou um chute de primeira na meia-lua da grande área e a bola passou à esquerda do gol. Aos 28, foi a vez de Dagoberto receber do lado esquerdo do ataque também chutar de maneira forte e levar perigo ao gol de Yuri. Na sequência, aos 30, uma bela tabela entre Jean e Dagoberto, com chute do atacante, obrigou o goleiro do Noroeste a fazer boa defesa. No rebote, Marlos deu um "elástico" no marcador e chutou para o gol, com nova intervenção de Yuri.

O São Paulo tomava conta da partida quando, aos 34 minutos, o lateral-direito do Noroeste, Márcio Gabriel, cometeu pênalti depois de puxar o lateral-esquerdo são-paulino Júnior César na pequena área. A cobrança ficou para o goleiro Rogério Ceni, que bateu e marcou seu 101.º gol com a camisa do São Paulo.

No segundo tempo, o jogo recomeçou com menor intensidade que a primeira etapa. Aos 13 minutos, o meia Vandinho rolou a bola a para o atacante Otacílio Neto chutar forte para o Noroeste. A bola desviou na barreira e triscou na trave direita do gol defendido por Rogério Ceni.

Depois desta ameaça, o Noroeste viu sua dificuldade aumentar aos 14 minutos, quando o volante França fez falta em Júnior Cesar perto da grande área. O jogador da equipe de Bauru foi expulso, pois já possuía cartão amarelo. Na cobrança da falta, Dagoberto jogou a bola na barreira e ela sobrou para Casemiro na direita. O volante encontrou Marlos no meio da área e este tocou no canto esquerdo do gol para ampliar o placar para 2 a 0.

Com domínio claro da partida, o São Paulo chegou ao terceiro gol em um contra-ataque, aos 32 minutos. Marlos tocou para Dagoberto, que, de primeira, chutou forte no canto esquerdo, marcando um golaço. Um minuto depois, o Noroeste ainda descontou com um gol do atacante Aleílson, após boa jogada na pequena área são-paulina. O time da capital continuou melhor em campo e ainda marcou o quarto gol. Ilsinho, que havia entrado no lugar do volante Casemiro, roubou a bola no campo de ataque, deu uma finta no marcador e chutou no ângulo esquerdo, para levar a torcida à euforia com gritos de "o campeão voltou".

O próximo desafio do São Paulo no Paulistão será somente no próximo domingo contra o Oeste, em Mogi Mirim. Já o Noroeste entra em campo no mesmo dia, quando visitará o Ituano, em Itu, pela última rodada da primeira fase do campeonato.

NOROESTE - 1 - Yuri; Halisson, Da Silva (Hernani) e Cris; Márcio Gabriel, França, Thiago Ulisses, Vandinho (Giovanni) e Gleidson; Diego (Aleílson) e Otacílio Neto. - Jorge Saran.

SÃO PAULO - 4 - Rogério Ceni; Jean, Xandão, Rhodolfo e Junior Cesar; Rodrigo Souto, Casemiro (Ilsinho), Carlinhos Paraíba e Rivaldo (Willian José); Dagoberto (Cléber Santana) e Marlos. - Paulo César Carpegiani.

Gols - Rogério Ceni (pênalti), aos 35 minutos do primeiro tempo; Marlos, aos 15, Dagoberto, aos 32, Aleílson, aos 33, e Ilsinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Márcio Gabriel, Otacílio Neto e Da Silva (Noroeste); Casemiro e Carlinhos Paraíba (São Paulo). Cartão vermelho - França (Noroeste). Árbitro - Rodrigo Guarizo do Amaral. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).

Veja também:

Rogério Ceni destaca superação do São Paulo em Bauru

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time

Dagoberto fala sobre a atuação do São Paulo

Carpegiani: 'Tenho orgulho de botar a minha equipe em campo'

BLOG JT - Na cadência bonita de Rivaldo