São Paulo goleia o Barueri por 9 a 1 em primeiro jogo-treino

SÃO PAULO - No que depender do primeiro jogo-treino do ano, o torcedor do São Paulo pode ficar esperançoso com 2013. Neste sábado à tarde, em Cotia, mesmo debaixo de chuva, o time tricolor não tomou conhecimento do Barueri, que joga a segunda divisão estadual, e venceu por 9 a 1. No primeiro tempo, quando os dois times tiveram seus titulares, os comandados de Ney Franco venceram por 4 a 0.

O treinador repetiu a escalação que já vinha observando durante a semana, com Rhodolfo e Lúcio na zaga e Jadson e Paulo Henrique Ganso juntos no meio-campo. Quem brilhou, porém, foram os atacantes. Luis Fabiano e Osvaldo marcaram dois gols cada um. Na segunda etapa, Aloísio estreou também marcando dois gols.

O grande nome do jogo-treino foi Osvaldo. Ele marcou o primeiro gol aos 3 minutos, tabelou com Luis Fabiano e deu a assistência para o centroavante fazer o segundo e, depois, também o passe para o terceiro. Perto do intervalo, ainda fez um golaço de cobertura.

Na segunda etapa, só Denilson foi mantido no time, uma vez que Fabrício não foi utilizado. Wellington entrou em seu lugar mais tarde. De resto, só reservas: Denis (depois Léo); Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; João Filipe, Casemiro e Maicon; Cañete e Aloísio. Vale destacar que Paulo Miranda vem treinando como reserva porque está suspenso para o primeiro jogo da pré-Libertadores.

Os suplentes também fizeram bonito. Edson Silva marcou de cabeça, Casemiro fez o sexto, Aloísio completou cruzamento de Paulo Miranda para anotar o sétimo, Carleto, de falta, balançou as redes pela oitava vez, e ainda deu tempo de Aloísio marcar mais um.