São Paulo goleia o São Caetano e assume a vice-liderança do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Com Ganso entre os titulares e Jadson de volante, o São Paulo apresentou falhas, chegou a sofrer a virada do São Caetano, mas, graças ao talento de Osvaldo e dois gols de Luis Fabiano, conseguiu vencer fora de casa, por 4 a 2, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paulista. Jobson quase estragou a noite tricolor, com um gol e uma assistência.

Mesmo sem encantar e sem ter encontrado até agora a formação tática ou a escalação ideal, o São Paulo já é o vice-líder, com 16 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. Vale lembrar que o time tricolor ainda tem um jogo a menos que os rivais.

O São Paulo faz mais um jogo, sábado, no Morumbi, contra o Linense, antes de voltar suas atenções para a Copa Libertadores. Na quinta-feira da próxima semana o adversário é o The Strongest, também no Morumbi. Já o São Caetano, que perdeu pela quinta vez em seis jogos e é o vice-lanterna, visita o Mirassol no sábado.

O JOGO

O São Paulo começou o jogo com uma formação muito diferente da habitual. Tolói ganhou a vaga de Rhodolfo na zaga, Douglas foi deslocado para a lateral com a lesão de Paulo Miranda, Wellington foi para o banco, Denilson recuado e Jadson virou segundo volante enquanto Maicon e Ganso ganharam chance no meio-campo.

Apesar das alterações que afetaram mais da metade do time, o São Paulo começou o jogo tocando bem a bola. Logo aos 8 minutos veio a primeira chance, com Tolói, de cabeça. Moradei tirou em cima da linha. Aos 13, o gol que abriu o placar. Osvaldo fez linda jogada pela lado esquerdo e deu passe perfeito para Luis Fabiano encerrar seu jejum de gols.

Pouco depois, Osvaldo criou ótima chance para Maicon, que recebeu pela esquerda da área e, livre, bateu para fora. Pelo que fez em 15 minutos, parecia que vinha goleada do São Paulo em pleno Anacleto Campanella.

Mas aí os erros da zaga tricolor começaram. Primeiro Denilson tentou uma invertida e deu no peito de Samuel Xavier, que encontrou Danielzinho livre. O atacante adiantou a bola e chutou errado na dividida com Rogério. Na segunda vacilada, não teve o que o goleiro fazer. Douglas não marcou e Jobson ficou no mano a mano com Lúcio, passou como quis pelo zagueiro e rolou para Danielzinho empatar.

Um minuto depois, aos 25, a virada. Após cobrança de lateral pela direita, nem Lúcio nem Toloi marcaram Jobson, que se posicionou entre os zagueiros, recebeu sozinho e bateu na saída de Rogério.

Os dois gols em sequência mostraram para o São Caetano que o time não precisava temer o São Paulo. Assim, o jogo passou a ser igual. A equipe tricolor ainda reclamou um pênalti de Bustamante, que puxou Jadson na área, antes de conseguir o empate. Como sempre, a jogada foi de Osvaldo, que rolou para Maicon. O meia bateu rasteiro, a bola desviou em Leandro Carvalho e encobriu Fábio.

O empate no último minuto deu moral para o São Paulo começar o segundo tempo mais uma vez dominando a partida. Apesar da atuação apagada de Ganso, o time visitante chegava forte no ataque. Aos 14, Luis Fabiano recebeu de Osvaldo, bateu forte, e a bola saiu raspando a trave. Douglas também tentou, mas Fábio salvou.

O gol saiu aos 27 minutos. Luis Fabiano começou a jogada dando um toque da calcanhar para a passagem de Douglas. A zaga cortou, mas a bola voltou para o atacante, que passou por um marcador na corrida e bateu rasteiro, cruzado, para fazer 3 a 2. Era o fim da má fase do atacante, que não balançou as redes nos quatro jogos anteriores que fez pelo São Paulo e pela seleção.

Astro do São Caetano, Rivaldo apareceu pouco no jogo, saindo cansado ainda no começo do segundo tempo. Pelo lado do São Paulo, chamou atenção outra partida ruim de Cortez, que obrigou Ney Franco a trocá-lo por Carleto.

No fim, o São Paulo teve três ótimas chances. Numa, Osvaldo fez tudo certo mas chutou por cima. Em outra, Luis Fabiano saiu na cara do goleiro, mas tentou o passe para Aloísio e estragou a jogada. Na terceira, já nos acréscimos, cruzamento de Carleto para Aloísio, substituto de Ganso, fazer o quarto.

SÃO CAETANO 2 X 4 SÃO PAULO

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Bustamante, Eli Sabiá e Pirão (Diego); Moradei (Éder), Leandro Carvalho, Marcone e Rivaldo (Eduardo); Jobson e Danielzinho. Técnico - Geninho.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Tolói, Lúcio e Cortez (Carleto); Denilson, Jadson, Maicon (Wellington) e Paulo Henrique Ganso (Aloísio); Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico - Ney Franco.

GOLS - Luis Fabiano, aos 13, Danielzinho, aos 24, Jobson, aos 25, e Maicon, aos 45 minutos do primeiro tempo. Luis Fabiano, aos 28, e Aloísio, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Pirão, Bustamante, Jobson e Rafael Tolói.

PÚBLICO - 9.213 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

LANCES DO JOGO

48min - FIM DE JOGO. O São Paulo vence o São Caetano, no Anacleto Campanella, por 4 a 2. Luis Fabiano marcou dois gols, Maicon e Aloísio também fizeram. Com o resultado, os são-paulinos chegam à vice-liderança do Paulistão, com um jogo a menos.

47min - GOOOOOOOLLLLL! GOLEADA TRICOLOR!! Em cruzamento na medida, Aloísio faz o quarto gol do São Paulo no jogo, já nos acréscimos.

46min - Luis Fabiano recebe lançamento e, solidário, passa para Osvaldo em vez de concluir. O jovem atacante se enrola e não consegue finalizar.

44min - Osvaldo desperdiça chance de ampliar o resultado. O jogador, sozinho na grande área, chuta por cima do gol de Fábio. E ainda foi fominha - Aloísio também estava desmarcado, e em melhor posição de arremate.

42min - Com o placar favorável, o São Paulo prioriza o toque de bola para controlar o resultado. O São Caetano não consegue buscar o empate.

38min - Luis Fabiano se aproxima da grande área e é derrubado. Juiz marca a falta, Jadson cobra, mas chuta para fora.

36min - O técnico Ney Franco não cumpre a sua promessa: Paulo Henrique Ganso não fica em campo os 90 minutos. Sem destaque na partida, sai para a entrada de Aloísio, mas é aplaudido pelo torcedor são-paulino.

35min - Sem ter vencido nenhuma partida em casa nesta temporada, o São Caetano muda. Geninho tira o volante Moradei e coloca o meia Eder.

31min - O São Caetano não se entrega! Jobson ameaça o cruzamento, mas chuta direto, e Rogério Ceni espalma.

27min - GOOOOOOOLLLLLL! O SÃO PAULO FAZ O TERCEIRO!!!! Luis Fabiano inicia jogada pela direita, trabalha com Douglas, que é desarmado, mas o artilheiro acredita e coloca o São Paulo à frente no placar.

24min - A partida segue em ritmo lento.Os times erram muitos passes e não conseguem criar jogadas ameaçadoras.

22min - Rafael Tolói, que substituiu Rhodolfo, está abusando das faltas. E já tem cartão amarelo.

20min - Douglas faz jogada rápida, passa para Jadson, que chuta em cima de Fábio. O São Paulo chega mais ao ataque, mas sem grande perigo.

17min - O São Paulo muda. Entram Thiago Carleto e Wellington. Deixam a partida Cortez e Maicon. O São Caetano também faz uma modificação: o veterano Rivaldo, aplaudido, sai para a entrada de Eduardo.

14min - UHHHH! Osvaldo arranca pela esquerda e encontra Luis Fabiano caindo pela direita. O atacante solta um potente chute, que bate na rede pelo lado de fora e engana a torcida são-paulina!

11min - A partida continua sem grandes chances. O São Paulo ganha escanteio, mas Rivaldo tira a bola da área do São Caetano.

6min - Os dois times endurecem a marcação e as equipes ainda não tiveram boas oportunidades ofensivas.

4min - São Caetano momentaneamente com dez jogadores: Samuel Xavier está fora de campo para atendimento médico.

2min - Danielzinho começa a partida avançando sobre Rafael Tolói. O zagueiro tem dificuldades, mas não deixa o atacante adversário continuar a jogada.

1min - Começa o segundo tempo e o São Caetano muda. Sai Pirão, entra Diego.

SEGUNDO TEMPO

48min - FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Em partida movimentada, São Caetano e São Paulo empatam por 2 a 2.

47min - Bustamente, do São Caetano, segura Jadson pela camisa dentro da pequena área. O são-paulino cai, mas juiz não considera a jogada como pênalti.

45min - GOOOOOOOOOOLLLL! O SÃO PAULO EMPATAAA! Na direita, Jadson inverte a jogada, encontra Osvaldo, que passa para Maicon no meio da área. O jogador não desperdiça e faz 2 a 2.

43min - O árbitro dá três minutos de acréscimo para o primeiro tempo.

40min - Após um bom início de jogo, o atacante Osvaldo desapareceu na partida. O jogador parou de atuar pelo lado esquerdo e agora, mais centralizado, não está rendendo.

37min - Falta dura em Ganso. Tolói vai para a bola, na intermediária, e a pancada passa pelo gol de Fábio.

34min - Em busca do empate, o São Paulo insiste em jogadas com Cortez. Ganso não dá o toque de qualidade para Luis Fabiano, isolado no ataque.

32min - O São Paulo tenta chegar ao ataque pela esquerda, com Cortez, e ganha o escanteio. Na cobrança, o time tricolor não consegue uma boa finalização.

29min - Depois da rápida virada, o São Paulo tenta reagir na partida, mas encontra o São Caetano mais confiante e com melhor postura defensiva.

25min - GOOOOOOOOLLLL!!!!! O SÃO CAETANO VIRA!!!!!! Em menos de um minuto, Jobson recebe belo lançamento de Samuel Xavier. De cara com Rogério Ceni, vira a partida para os donos da casa! O polêmico atacante fez seu primeiro gol com a camisa do time do ABC.

24min - GOOOOOOOOL!!!!! EMPATE DO SÃO CAETANO!!!!! Jobson recebe de Pirão nas costas de Douglas, dá um drible em Lúcio e cruza para Danielzinho, sozinho, área.

22min - O time da casa começa a ter mais força ofensiva e explora as costas dos laterais do São Paulo, Douglas e Cortez. Trabalho extra para Rafael Tolói e Lúcio.

19min - UHHHHH! O São Caetano teve chance clara para empatar. Em inversão errada de Denílson, Samuel Xavier recebe e deixa Danielzinho, sozinho pela esquerda, na cara do gol. O atacante divide com Rogério Ceni, que acerta o tornozelo esquerdo do jogador do São Caetano.

17min - O São Caetano é pressionado e não consegue criar nenhuma jogada de ataque. Com toques no meio-campo e velocidade a partir da intermediária, o São Paulo domina a partida.

15min - Osvaldo está impossível! O atacante são-paulino faz grande jogada e deixa Maicon em situação clara! O meia finaliza com chute cruzado, que passa muito perto da trave esquerda de Fábio.

13min - GOOOOOOOOOOOOOL!!!!! DO SÃO PAULO!!!! Cortez cobra lateral pela direita, Osvaldo coloca velocidade rumo ao gol e cruza para o meio, onde encontra Luis Fabiano, que marca o segundo gol no ano.

12min - O jogo começa movimentado. São Caetano e São Paulo já chegaram com perigo no gol adversário, mas o Tricolor tem maior predomínio na posse de bola.

10min - Avança o São Caetano! Pirão dispara pela lateral esquerda, dribla Denílson e chuta em cima de Rogério Ceni.

9min - UHHHHHH! Na cobrança de escanteio, Luis Fabiano cabeceia forte e o São Paulo só não abre o placar porque Moradei salva na linha do gol de Fábio!

8min - Pela segunda vez na partida, o zagueiro Lúcio faz um lançamento do lado direito para colocar o São Paulo no ataque. Osvaldo dispara e consegue escanteio.

6min - O jogo é paralisado para que o goleiro Fábio, do São Caetano, troque ataduras do punho direito.

4min - O São Caetano ainda não chegou ao ataque. Já o time visitante troca bolas no meio-campo, estudando o adversário.

2min - O São Paulo tenta avançar para o campo de ataque pela primeira vez. Com a entrada de Ganso no time, Jadson joga mais centralizado e mais recuado.

1min - Começa o jogo no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul!