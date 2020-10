São Paulo goleia o Taboão da Serra por 29 a 0 no Paulistão feminino

O time do São Paulo não economizou nem um pouco em gols no confronto com o Taboão da Serra na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista Feminino. O time tricolor aplicou uma goleada por nada menos que 29 a 0 no adversário, em resultado histórico.

Os gols do São Paulo foram marcados por Kamilla (6), Duda (3), Giovaninha (3), Glaucia (2) Emily (4), Andressa (2), Giovanna, Dani, Carol (5), Pérolla e um contra. Com o resultado, as tricolores conseguem a segunda vitória em dois jogos até o momento.

No intervalo, quando o placar já era de 16 a 0, a volante Nini, capitã do Taboão, desabafou em entrevista à FPF TV. "A gente usa a camisa do CAT, mas só para participar do Campeonato Paulista. Ninguém recebe salário, não temos apoio nenhum, nem uniforme de treino a gente tem. Somos só nós e a comissão técnica mesmo. Treinamos dois dias pra começar o campeonato, mas não vamos baixar a cabeça nunca", disse a atleta.

"Eu estou muito orgulhosa do meu time porque a gente teve garra. Nossa equipe só tem um mês juntos. Mesmo um time muito superior ao nosso eu estou orgulhosa, mesmo não tendo o resultado. Agora é seguir em frente", afirmou a jogadora Tauani.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Realidade Jovem, time de São José do Rio Preto. A equipe paulistana lidera o grupo A da competição com seis pontos - além do time tricolor, do Taboão e do Realidade Jovem, ainda estão na chave Palmeiras, Ferroviária e Bragantino.

A edição 2020 do Paulistão feminino conta com apenas 12 equipes por conta da pandemia. Os times foram divididos em dois grupos, dos quais os quatro melhores de cada chave avançam para a semifinal.

Não é a primeira vez que os campeonatos estaduais femininos veem goleadas com dezenas de gols. Em 2019, o Flamengo aplicou 56 a 0 no Greminho, um time semiamador, em resultado que levantou debates sobre a atitude das atletas rubro-negras e críticas à organização do torneio.