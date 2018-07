São Paulo goleia time dos EUA por 10 a 0 em jogo-treino

O São Paulo goleou o Jacksonville em jogo-treino, na manhã desta terça-feira, por 10 a 0. A partida disputada em Orlando, na Flórida, é parte da preparação que o time tricolor faz em território norte-americano durante a intertemporada provocada pela pausa para Copa do Mundo.

Os gols da partida foram marcados por Boschilia (3), Ademilson (2), João Schmidt, Luis Ricardo, Antonio Carlos, Alexandre Pato e Alan Kardec. Os destaques ficam para os gols de Antonio Carlos, de voleio, e para o tento anotado por Kardec, o seu primeiro pelo time do Morumbi.

A formação da equipe foi praticamente a mesma que empatou por 0 a 0 o amistoso da última sexta-feira com o Orlando City. A única alteração foi a entrada de Alexandre Pato no lugar de Luis Fabiano, que saiu lesionado no primeiro tempo da partida contra os norte-americanos.

Na quinta-feira, o São Paulo faz mais um jogo-treino. O adversário da vez será o Ocala PDL, outra equipe regional dos Estados Unidos. Depois disso, o elenco fica no resort onde está hospedado até o final de semana, quando retorna ao Brasil para a segunda parte da preparação visando o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

O primeiro compromisso oficial na volta da equipe tricolor é contra o Bahia, no dia 16 de julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão.