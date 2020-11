São Paulo homenageia grandes negros da história do Brasil nos uniformes

O São Paulo realizou uma ação de valorização das grandes personalidades negras da história do Brasil em seus uniformes neste domingo, no jogo contra o Vasco. Em vez dos nomes dos atletas, os uniformes trazem os de pessoas negras importantes para a história do País, como prosseguimento da memória do Dia da Consciência Negra, ocorrido no último dia 20 de novembro.

Assim, os uniformes trazem nomes de pessoas como Milton Santos, Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, Elza Soares, José do Patrocínio, Luiz Gama e Lima Barreto, entre outros.

A iniciativa é uma homenagem do São Paulo à semana da Consciência Negra. O São Paulo FC condena o racismo em todas as suas formas de manifestação. O futebol também precisa ser antirracista. #ConsciênciaNegra#VidasNegrasImportam — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 22, 2020

Esta não foi a única homenagem do clube ao dia da Consciência Negra. Desde antes de 20 de novembro, o clube já vinha publicando vídeos de entrevistas com atletas negros do elenco, como Tchê Tchê e Léo, em que eles relatam histórias sobre o racismo e comentam sobre como o problema atrapalha as vidas dos negros no Brasil.

O São Paulo começou a 22ª rodada como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, atrás de Atlético-MG e Internacional. No entanto, o tricolor paulista tem três jogos a menos que os principais concorrentes ao título. A equipe também está viva na Copa do Brasil, onde enfrentará o Grêmio na semifinal no final do mês de dezembro.