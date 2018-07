São Paulo inaugura Centro de Mídia de R$ 2,7 milhões no Morumbi

O São Paulo inaugurou um novo espaço de trabalho no Morumbi para facilitar a circulação de jogadores, imprensa e equipe visitante. O novo Centro de Mídia, que teve um custo de R$ 2,7 milhões, foi feito em parceria a Brahma e o Movimento Por Um Futebol Melhor. "É motivo de muita alegria e orgulho poder inaugurar esse espaço", disse Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, presidente do clube.

A obra de quatro meses foi finalizada para a partida desta quinta-feira contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O projeto arquitetônico foi inspirado nas curvas do gramado do estádio e as paredes trazem os nomes dos patrocinadores, as cores do São Paulo e até matérias de jornais que contam um pouco da história do clube.

“Esse novo espaço que foi totalmente reformado traz muitas alegrias ao São Paulo. Primeiro porque dá andamento a uma série de ações de modernização do Morumbi, que é a casa de todo são-paulino. E também porque oferece aos profissionais de imprensa, que todos os dias acompanham o time a ajudam a construir a imagem do São Paulo, melhores condições de trabalho”, afirmou Leco.

A diretoria festejou o fato de a reforma não ter tido custo para o clube. Além disso, colocará o novo Centro de Mídia como parada do Morumbi Tour, que permite uma visita guiada pelos principais pontos do estádio. Muitos ídolos do São Paulo estão homenageados no espaço, como Telê Santana, Friedenreich, Leônidas, Careca, Raí, Muricy Ramalho e Rogério Ceni, entre outros.