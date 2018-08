São Paulo inclui Morato em oferta por Everton Felipe e aguarda

O São Paulo deu nova cartada para contar com o meia Everton Felipe, 21, do Sport. Depois de ver o clube pernambucano recusar a primeira proposta, a diretoria tricolor incluiu o atacante Morato no negócio. Os empresários de Everton Felipe dizem que apenas detalhes impedem o martelo de ser batido. O Sport ainda não tomou uma decisão diante da novidade na transação.

Procurado pela reportagem do Estado no fim da noite desta segunda, o vice de futebol do clube, Guilherme Beltrão, considerou "melhor" a atual oferta, mas garantiu que não havia ainda uma definição sobre o caso.

Na semana passada, o técnico do Sport, Claudinei Oliveira, revelara o desejo do atleta de se transferir para o Morumbi, onde reeditaria parceria com Diego Souza, seu companheiro no clube do Recife. Porém, a diretoria do time vetou a oferta envolvendo apenas dinheiro. O que mais incomodou foi o fato de o São Paulo parcelar o montante. A inclusão de um atleta, acredita-se, pode fazer os dirigentes pernambucanos mudarem de ideia.

Enquanto isso, Everton Felipe não vem sendo utilizado pelo treinador, até para que não estoure o limite de jogos que o impossibilitaria de defender outra equipe da Série A na mesma temporada. Ele soma seis partidas no Brasileirão. Se fizer a sétima, já estará vetada a transferência.

De olho. Nesta segunda, o Treze-PB anunciou que o atacante Ceará, de 21 anos, será emprestado ao São Paulo. Autor de três gols na campanha do vice-campeonato dos paraibanos na Série D, que terminou no último sábado, o atleta será reforço da equipe sub-23 dos paulistas, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Caso agrade à comissão técnica, poderá ser testado no elenco principal comandado por Diego Aguirre. Ceará ficará à disposição do São Paulo até o fim deste ano.