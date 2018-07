São Paulo inicia 2011 em 4 de janeiro e fará amistoso com Angola

Já em clima de fim de ano, tendo em vista o fato de o São Paulo não vislumbrar mais nenhum grande objetivo em 2010, o técnico Paulo César Carpegiani anunciou nesta sexta-feira a programação do time para o início da próxima temporada. O treinador anunciou que os jogadores retornarão aos trabalhos no dia 4 de janeiro, depois das férias, e adiantou que a equipe fará um amistoso contra Angola.

O duelo contra a seleção africana acontecerá no dia 13 de janeiro, três dias antes da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, diante do Mogi Mirim, fora de casa. "A apresentação está marcada para o dia 4, que será em uma terça-feira. Teremos este amistoso e vai ser bom para ver o pessoal atuando", disse Carpegiani.

No início deste ano, o São Paulo voltou aos treinos apenas no dia 7 de janeiro, quando a equipe tinha a Libertadores como seu principal objetivo no começo da temporada. Na ocasião, a equipe treinou apenas nove dias antes da estreia no Paulistão, contra a Portuguesa, no Morumbi, no dia 17 daquele mês. Agora, porém, o torneio estadual ganhou novo peso para a equipe, que também terá a conquista da Copa do Brasil como primeira grande meta em 2011.