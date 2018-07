São Paulo inicia contagem regressiva para o fim do ano

A disputa que resta ao São Paulo na temporada 2016 começa para valer neste domingo. Em Salvador o time encara o Vitória, às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro para o início dos 12 compromissos finais que valem se manter na Série A e encerrar o ano de forma digna, longe do risco de queda, já que o G-4 é uma meta complicada.

Pela primeira vez no ano a equipe tem somente uma competição para disputar. O adeus à Copa do Brasil na quinta-feira, na eliminação para o Juventude, da Série C, força o clube a ter de aumentar a preocupação com as últimas posições. Afinal, apesar de estar seis pontos acima da zona de rebaixamento, o São Paulo tem de enfrentar como visitante um adversário em condições parecidas e que também tenta sair da região perigosa da tabela.

Em caso de derrota, o risco do descenso volta a assombrar, embora matematicamente o São Paulo deva precisar de no máximo 12 pontos para escapar da Série B. A missão é simples, porém muito abaixo das expectativas de um ano em que se chegou a sonhar com o título da Copa Libertadores.

A trajetória descendente do time neste segundo semestre já leva a diretoria a começar a pensar na próxima temporada. É consenso no São Paulo que faltou planejar a equipe para a segunda metade do ano, após as saídas na janela de transferências. O erro vai fazer o clube terminar a temporada sem títulos, mais uma vez. De 2009 para cá, apenas a conquista Copa Sul-Americana de 2012 renovou a galeria de troféus do estádio do Morumbi.

O consolo do técnico Ricardo Gomes, que completou há poucos dias um mês no cargo, é ter notado evolução nas últimas partidas. "Temos pela frente um campeonato equilibrado, difícil e que é bem disputado tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da tabela. Precisamos pensar neste ano, porque podemos evoluir ainda mais", explicou.

De Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o elenco viajou direto para Salvador. Por não poder atuar na Copa do Brasil, o atacante Robson, ex-Paraná, reforçou o grupo na viagem ao Nordeste. O jogador disputa vaga no time titular com Luiz Araújo, caso Kelvin, com problema no joelho, não possa atuar.

Assim como o São Paulo, o Vitória não tem mais nada a disputar no ano. O técnico Argel Fucks vai para o terceiro jogo no comando do time. A aposta dele é em Kieza, artilheiro do time no Brasileiro com sete gols. O atacante teve passagem fracassada pelo São Paulo no começo do ano.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SÃO PAULO

VITÓRIA: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, Kieza e Zé Love. Técnico: Argel Fucks.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin (Robson) e Cueva; Chavez. Técnico: Ricardo Gomes

Juiz: Francisco Nascimento (AL)

Local: Barradão

Horário: 16h

Na TV: Globo