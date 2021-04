São Paulo inicia contra o São Caetano maratona de jogos no Estadual

O São Paulo inicia neste sábado, contra o São Caetano, às 20h, no Morumbi, uma sequência de quatro partidas em apenas uma semana. Devido à paralisação do Campeonato Paulista por quase um mês em meio à pandemia de coronavírus, a equipe do técnico Hernán Crespo teve um acúmulo de jogos atrasados que começarão a ser disputados agora. Essa corrida contra o tempo é para que a Federação Paulista de Futebol consiga terminar o Estadual até o dia 23 de maio, como previsto inicialmente.

O jogo deste sábado, diante do São Caetano, é válido pela 11.ª rodada do Estadual. Já o confronto de segunda-feira, contra o Red Bull Bragantino, novamente no Morumbi, será pela 7.ª rodada. Dois dias depois, na quarta-feira, o São Paulo jogará mais uma vez no Morumbi, quando enfrenta o Guarani, pela 9.ª rodada. Dando sequência à maratona de jogos, na sexta-feira, dia 16, a equipe faz o clássico atrasado da 5.ª rodada com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Para encarar essa sequência de partidas com intervalo de apenas dois dias entre os jogos, Crespo terá os reforços de Miranda, Eder e Benítez, inscritos no Campeonato Paulista nesta sexta-feira. Já Orejuela e William, também contratados neste início de temporada, só poderão ser relacionados a partir das quartas de final do Estadual, caso o time se classifique.

Tchê Tchê e Toró, que já deixaram o clube, mas foram inscritos no Campeonato Paulista, não podem ser excluídos da lista antes do fim da primeira fase.

Com sete pontos , o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. Crespo fará a partir deste sábado um rodízio de jogadores para evitar o desgaste físico e também porque o elenco está sem ritmo de jogo após quase um mês sem jogar uma partida oficial. O atacante Luciano foi liberado para ir a Goiânia após o falecimento do sogro. Já o meia Gabriel Sara, com dores musculares, ficou de fora do treino de sexta-feira e só deve voltar a jogar na próxima semana.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Volpi; Arboleda, Bruno Alves (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Reinaldo; Vitor Bueno (Eder) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

SÃO CAETANO: Luiz; Nickolas, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Warian, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, William Amorim e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Local: Estádio do Morumbi.