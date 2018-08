São Paulo inicia contra o Vasco série decisiva pela liderança

O São Paulo começa às 16h deste domingo, contra o Vasco, uma sequência de três jogos que poderá lhe render o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na briga direta com o Flamengo pela liderança, o time de Diego Aguirre terá, em tese, mais facilidade para chegar ao fim da 19ª rodada no topo da tabela.

Isto porque, do outro lado, os cariocas vão encarar algumas pedreiras pelas quais os paulistas acabaram de passar. Depois de ter visitado o Grêmio, no último sábado, o Flamengo pega o Cruzeiro, no Maracanã, e o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Já o São Paulo enfrenta, além dos vascaínos em casa, o Sport, na Ilha do Retiro, e a Chapecoense, no Morumbi.

"Campeonato Brasileiro não tem jogo mais fácil ou mais difícil. É só clássico e isso também vale em jogos com times em momentos opostos. Não podemos achar que nossa sequência é mais fácil porque não é", faz questão de ponderar o volante Hudson.

De qualquer forma, é inegável que a atual série se trata de um respiro e tanto a quem acaba de vir de uma maratona das mais complicadas contra equipes que brigam na metade de cima da tabela e da qual saiu fortalecido. O time tricolor ganhou duas das três partidas feitas como visitante – Flamengo (1 a 0) e Cruzeiro (2 a 0) – e ainda bateu o arquirrival Corinthians (3 a 1) no clássico. Só perdeu do Grêmio (2 a 1), em Porto Alegre. Dos 12 pontos, somou nove, o que lhe permitiu seguir colado no líder.

Agora, vai encarar três adversários da parte de baixo na classificação – por mais que o Vasco ainda tenha jogos a menos em relação aos concorrentes. E com um início de returno também promissor: Paraná (penúltimo) e Ceará (lanterna) serão os dois primeiros compromissos da segunda metade do Brasileirão.

"Quando falamos que todo jogo é uma final, não é da boca pra fora. Todo jogo é uma final mesmo", completa Hudson.

Bom sinal

Com 30 pontos, o time tricolor vem fazendo campanha semelhante às dos anos do tri brasileiro (2006 a 2008). Naquelas edições, a equipe somava, após 16 rodadas:

2006: 33 pontos – era o líder, quatro à frente do Inter.

2007: 31 pontos – era o segundo, empatado com o Botafogo, que tinha melhor saldo.

2008: 27 pontos – era o sexto, a cinco de distância do líder Grêmio.

O São Paulo não termina uma rodada do campeonato nacional na liderança desde a sétima da edição de 2015 . Já a última vez em que o clube foi campeão simbólico do primeiro turno aconteceu em 2007. Em 2012, foi o melhor do returno.

Como joga?

A derrota inesperada para o Colón-ARG, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, não estava nos planos, mas o próprio Aguirre tratou de separar um torneio do outro para reforçar que o tropeço em um não pode significar a queda de rendimento no outro.

"Assim como me senti orgulhoso nos últimos jogos, temos que assumir que pode acontecer uma derrota. O que não pode é que isso nos afete ou mude alguma coisa. Temos de continuar sendo protagonistas no Brasileiro", pediu o treinador são-paulino.

ara isso, ele contará com praticamente todas as peças que vinham sendo titulares à disposição. A exceção é o zagueiro Anderson Martins, suspenso pelo terceiro amarelo recebido na rodada anterior. Além, é claro, de quem já vem afastado há mais tempo, casos de Rodrigo Caio e Régis (em recuperação física) e Edimar (entorse no tornozelo esquerdo).

Há quatro pendurados com cartões: Reinaldo, Jucilei, Liziero e Nenê. Vale lembrar também que a partida deste domingo marcará a despedida de Éder Militão do clube. O lateral-direito vai reforçar o Porto-POR.

E o Vasco?

Apesar de ter o clube fechado recentemente com três reforços – o argentino Maxi López, o zagueiro Leandro Castán e o atacante Vinícius Araújo –, o técnico Jorginho não poderá contar com nenhum deles no Morumbi e ainda precisará montar uma defesa diferente, já que Breno está suspenso. Ricardo e Henríquez devem iniciar o jogo.

Com duas partidas a menos em relação aos adversários, o Vasco teve a semana livre apenas para treinar após a dura goleada (4 a 1) sofrida para o Corinthians na rodada anterior.

FICHA TÉCNICA

São Paulo: Sidão; Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Hudson, Liziero (Jucilei) e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Vasco: Martín Silva; Luiz Gustavo, Henríquez, Ricardo e Ramon; Andrey, Desábato, Pikachu, Giovanni Augusto e Thiago Galhardo; Andrés Ríos. Técnico: Jorginho.

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC).

Local: Morumbi.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-Per-View.