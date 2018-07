São Paulo inicia maratona decisiva no Brasileirão

A maratona de jogos que se aproxima para o São Paulo deve ser decisiva para apontar quais serão as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Das próximas sete partidas, três serão confrontos diretos contra adversários do G4 ou próximos do pelotão principal, jogos que podem colocar o Tricolor em ótima posição ou então afastar de vez o sonho do hepta.

Além de encarar o líder Cruzeiro no dia 14, a equipe enfrenta o Corinthians, no dia 21, e o Fluminense no dia 28. Entre esses compromissos estão Botafogo (em Brasília, no dia 10), Coritiba (dia 17, no Couto Pereira) e Flamengo (dia 24, no Morumbi), além do duelo contra o Sport neste domingo, em casa.

Mesmo tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos, o Tricolor não conseguiu se aproximar do Cruzeiro, líder com nove pontos de vantagem sobre a equipe do Morumbi, mas a aposta é que os mineiros deixarão pontos pelo caminho - nesse mesmo período o líder tem jogos complicados, como Fluminense no Maracanã e o clássico contra o Atlético-MG.

O que preocupa a comissão técnica é a condição física dos atletas. As sete partidas serão disputadas em 21 dias e Muricy Ramalho já deu o sinal de que não será um período simples. " Tenho que respeitar os jogadores, senão não ficamos bem nem numa competição nem na outra", avisou Muricy, que para as próximas rodadas deve ganhar os importantes retornos de Antonio Carlos e Luis Fabiano, que estavam lesionados. O zagueiro deve ficar ao menos no banco contra o Sport enquanto o artilheiro ainda tem alguns dias de recuperação antes de estar à disposição.

A preocupação é tamanha que o técnico já adiantou que deve poupar jogadores para a próxima fase da Copa Sul-Americana, que acontece só em outubro. "É muito romântico falar em disputar duas competições, mas tenho que respeitar os atletas".