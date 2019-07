São Paulo inicia 'nova intertemporada' e marca jogo-treino

Após a parada dos campeonatos para a Copa América entre junho e julho, o São Paulo terá um novo período longo sem disputar uma partida oficial. A equipe tricolor voltará a campo apenas no dia 10 de agosto, no clássico contra o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Isso porque o confronto com o Athletico-PR, que seria neste fim de semana, foi adiado em razão da viagem do time paranaense para participar da Levain Cup.

O elenco do São Paulo deu início a esta "nova intertemporada" na tarde desta terça-feira, em treino no CT da Barra Funda. Os jogadores realizaram exercícios físicos no gramado antes da atividade com bola comandada pelo técnico Cuca, que dividiu o grupo em três. As equipes tinham de trabalhar posse de bola, troca de passes e marcação.

Nesta quarta-feira à tarde, o São Paulo fará um jogo-treino contra o Nacional-SP. A atividade será realizada no CT da Barra Funda e servirá para manter os atletas em ritmo de jogo. A última partida oficial da equipe foi no sábado, na vitória sobre o Fluminense, no Maracanã.

“A comissão técnica vai aproveitar este período para trabalhar tudo, realizar os ajustes e buscar a evolução, porque é preciso melhorar sempre. Vamos aproveitar essas duas semanas para evoluir em todos os setores: defesa, meio e ataque, além de aprimorar a forma física e algumas questões técnicas”, disse o lateral-esquerdo Reinaldo.

“Teremos duas semanas para trabalhar, ajustar o time e definir a escalação para o clássico. Temos um elenco com grandes jogadores, e não apenas 11 titulares. Então podemos aproveitar isso para acirrar ainda mais a disputa sadia por um lugar na equipe”, analisou Cuca.

Circuito físico exige bastante dos atletas nesta terça-feira (30) no CT da Barra Funda. #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/JbNvDoMyA1 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 30, 2019

O elenco treinará no CT da Barra Funda até sábado de manhã e receberá folga no domingo. A programação da próxima semana não está definida. O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 21 pontos. A equipe vem de duas vitórias consecutivas: sobre Chapecoense e Fluminense.