São Paulo inicia projeto para contratar Pato em janeiro de 2016

Assim que o atacante Alexandre Pato definiu sua permanência no São Paulo, na manhã desta segunda-feira, a diretoria começou a colocar em prática um plano para contratá-lo definitivamente. O clube busca parceiros que possam auxiliar na engenharia financeira.

A intenção do São Paulo é pagar cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) pelo jogador no mês de dezembro, quando se encerra o contrato de empréstimo. Naturalmente, o clube precisa fazer um acerto com o Corinthians, dono dos direitos federativos. Para isso, a estratégia é conseguir um parceiro para fazer o pagamento. Em seguida, seria criada uma campanha dentro do programa Sócio Torcedor para destinar 20% dessa arrecadação para o pagamento dos salários do atacante.

No mês de julho, quando apresentou a ideia inicial, o presidente Carlos Miguel Aidar já tinha até um nome definido para a ação: "Eu pago o Pato". O presidente também revelou que tentaria reduzir o valor do salário do jogador, hoje na casa dos R$ 800 mil - divididos, meio a meio, entre São Paulo e Corinthians.

Ainda durante a janela de transferência, quando clubes ingleses, especialmente o Manchester United, manifestaram interesse pelo atacante, a diretoria já mostrava a intenção de tentar contratá-lo no final do ano, caso ele permanecesse. "Vamos torcer para que ele não receba propostas. No final do ano, esperamos ter uma condição melhor para contratá-lo", disse Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol do São Paulo.