São Paulo inicia pré-venda da camisa grená em homenagem a Ceni

O São Paulo iniciou nesta quarta-feira a pré-venda da terceira camisa do time, na cor grená, em homenagem à aposentadoria de Rogério Ceni. Pela primeira vez na história a equipe não jogará com as duas tradicionais faixas vermelha e preta na horizontal. A estreia da nova peça será no dia 18 de outubro, contra o Vasco, no Morumbi, e o preço para venda é de R$ 229,90.

O uniforme é produzido pela Under Armour e foi aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Deliberativo em julho. A camisa será usada em seis partidas neste ano e em outras seis ocasiões em 2016. O modelo dos jogadores de linha tem a cor grená predominante, com detalhes em dourado, enquanto o de goleiro mescla o azul-petróleo, com uma faixa grená na vertical, também ornado com finas listras douradas.

Na última semana imagens dos uniformes vazaram na internet, mas só agora o São Paulo divulgou o modelo. A estreia será em jogo pelo Brasileirão, no dia 18, quando o clube pretende organizar uma festa de lançamento para divulgar o uniforme alternativo, algo inédito na história da equipe do Morumbi.