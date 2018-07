São Paulo inicia preparação em Belo Horizonte para encarar o Atlético-PR

Ainda juntando os cacos após a derrota de quarta-feira para o Atlético-MG, o elenco do São Paulo já voltou aos trabalhos para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, ainda em Belo Horizonte, os jogadores treinaram visando o confronto com o Atlético-PR, que acontecerá neste sábado, no Pacaembu.

O time paulista utilizou justamente a estrutura do Atlético-MG para os treinos desta quinta. Os titulares da derrota de quarta apenas realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco participou de uma atividade com bola, em campo reduzido.

Logo após o treino em Belo Horizonte, a delegação tricolor embarcou de volta para São Paulo. Os jogadores desembarcariam na capital paulista e seriam dispensados pelo restante do dia. A reapresentação está marcada para esta sexta, à tarde, no CT da Barra Funda.

O São Paulo precisa da vitória sobre o Atlético-PR para respirar na luta contra o rebaixamento. Atualmente, a equipe tem 31 pontos e briga nas últimas posições para escapar da degola.