São Paulo inicia preparação para clássico com Palmeiras pelo Brasileirão; Luan treina

Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota, por 4 a 0, diante do Flamengo, no último domingo, em pleno Morumbi, para iniciar a preparação para o clássico com o Palmeiras. A novidade da atividade foi o volante Luan, que foi até o gramado e mostrou estar evoluindo de uma avulsão tendínea no músculo adutor da coxa esquerda.

Luan, no entanto, não estará apto para o duelo diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. A volta do atleta é prevista para as partidas derradeiras do torneio. Ele vinha trabalhando no campo sob a supervisão dos fisioterapeutas, além dos tratamento no REFFIS.

O restante do elenco realizou um trabalho técnico em campo reduzido sob o comando de Rogério Ceni. O treinador contou com os retornos do lateral Wellington e dos meias Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, todos estavam suspensos diante do Flamengo. Por outro lado, o atacante Calleri, expulso diante dos cariocas, é desfalque certo.

Com dúvidas na lateral e no meio de campo, Ceni deverá ter contra o Palmeiras: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinícius), Léo, Miranda e Reinaldo; Igor Gomes, Liziero, Rodrigo Nestor (Benítez) e Gabriel Sara; Luciano e Rigoni.

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, assim como disse Ceni, abriu mão de uma vaga para a Copa Libertadores para fazer um campeonato à parte na luta contra o rebaixamento.

A derrota para o Flamengo, além de mexer com o emocional dos jogadores por se tratar de uma goleada, deixou o clube paulista na 15ª colocação, com apenas 38 pontos, dois acima do Juventude, o primeiro dentro da zona do rebaixamento.