São Paulo inicia preparação para pegar Atlético-GO com retorno de Andrés Colorado aos treinos

O São Paulo fez um treino regenerativo nesta sexta-feira, visando o confronto com o Atlético-GO, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Antônio Accioly, pela 15ª rodada. A principal novidade da atividade foi o meia Andrés Colorado, que subiu ao campo e fez alguns trabalhos com bola.

O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão no reto femoral direito. Ele teve a companhia dos fisioterapeutas do clube nesta sexta-feira. Já o meia-atacante Alisson, que está tratando um entorse no joelho direito, fez corridas leves ao redor do campo.

Os atletas que estiveram na vitória do São Paulo por 4 a 2 diante da Universidad Católica, no Chile, não subiram a campo. Moreira, Nikão e Talles Costa apareceram, mas eles seguem em processo de transição com a preparação física.

Recém-contratado, o atacante Marcos Guilherme também fez aprimoramento físico. Ele aguarda a janela de transferência para reforçar o time de Rogério Ceni, que deverá preservar os jogadores mais desgastados para o duelo contra o Atlético-GO.

Se manter a base, o São Paulo deverá ter: Jandrei; Diego, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Calleri e Luciano.

Há três jogos sem vencer no Brasileirão, o São Paulo ocupa a oitava posição, com 19 pontos. O líder é o Palmeiras, com 29.