São Paulo inicia segunda fase da intertemporada no centro de treinamento de Cotia

O elenco do São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda, assistiu à vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, e depois se deslocou para a estrutura do clube em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde iniciou a segunda fase de preparação da intertemporada.

O trabalho realizado à tarde contou com reforço de jogadores das categorias de base, que já estão ambientados com o local e fazem integração com o grupo profissional, comandado pelo técnico uruguaio Diego Aguirre.

A atividade foi intensa, em campo reduzido, com os atletas divididos em pequenos grupos, em aprimoramento da forma técnica e física. O meia Nenê foi um dos destaques, ao marcar bonitos gols.

A programação do São Paulo prevê treinamentos em Cotia pelos próximos dias. A retomada da equipe em competições oficiais ocorre somente no próximo dia 18, às 21h45, quando enfrenta o Flamengo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor paulista é o terceiro colocado da competição, com 23 pontos.

No segundo semestre, o time ainda disputa a Copa Sul-Americana, em que está na segunda fase e encara o Colón, da Argentina, em dois jogos em agosto.