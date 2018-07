São Paulo inicia semana de treinos para jogo contra Avaí sem Gilberto e Edimar

O atacante Gilberto e o lateral-esquerdo Edimar, do São Paulo, não participaram do treino desta terça-feira no CT da Barra Funda, na capital paulista, onde o time deu início à preparação para o jogo contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, em Florianópolis, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dores no joelho esquerdo, Gilberto realizou testes no Núcleo de Reabilitação do clube, o Reffis, e foi poupado. O atacante deve retomar as atividades nesta quinta-feira. De acordo com o departamento médico do São Paulo, a situação do atacante, que voltou a entrar em campo pelo São Paulo na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2, no último domingo, não preocupa. Já o lateral-direito Edimar sentiu dores na coxa direita e também só deverá retomar os trabalhos no campo nesta quinta.

No gramado do CT, nesta terça-feira, o técnico Dorival Junior fez um trabalho com linhas ofensivas e de defesa, similar ao treino do início da semana passada, com o objetivo de fortalecer a marcação e melhorar os passes curtos e infiltrações.

Na linha ofensiva, o treinador colocou Jucilei, Petros, Hernanes e Cueva. Também testou Lucas Fernandes e Marcos Guilherme. Contra o Avaí, Dorival Junior não poderá contar com o argentino Lucas Pratto, expulso contra o Cruzeiro, e Marcinho, que recebeu seu terceiro cartão amarelo no jogo contra o time mineiro.

No setor defensivo, Dorival Junior montou uma linha com Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Junior Tavares. Bruno e Araruna, lesionados, continuam no Reffis sem previsão de retorno aos gramados, junto com Morato e Wellington Nem.