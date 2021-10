São Paulo inicia venda de ingressos para clássico com o Santos pelo Brasileirão

O São Paulo iniciou, nesta sexta-feira, a venda de ingressos para o clássico com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece na próxima quinta-feira, às 18h30. Essa será a primeira partida com presença de torcedores no Morumbi desde o início da pandemia. O estádio terá 30% de sua capacidade liberada para a recepção de público.

Inicialmente, sócios-torcedores terão prioridade para fazer a aquisição de seus ingressos. A partir de segunda-feira, às 18h30, o público geral poderá efetuar sua compra. A venda dos tickets é exclusivamente online.

Os protocolos exigidos para assistir ao jogo no estádio serão os mesmos divulgados pelo governo do Estado de São Paulo. O time tricolor disponibilizará álcool em gel, medição de temperatura na entrada, além de fiscais para garantir que os protocolos sejam cumpridos.

Quando chegar ao estádio, o torcedor são-paulino deverá apresentar o seu ingresso, documento com CPF e o comprovante de vacinação completo ou os testes negativos para a covid-19. Depois de liberado, o torcedor receberá uma pulseira, com a qual deverá permanecer enquanto estiver no Morumbi. Crianças de 11 meses a 14 anos não poderão acompanhar o clássico.

Os portões do estádio serão abertos às 16h30, duas horas antes do apito inicial para o jogo com o Santos. O valor mínimo do ingresso é de R$ 110 (entrada inteira) para as arquibancadas amarela norte e laranja sul para o público em geral. Os sócios-torcedores devem conferir quais os descontos presentes em seus planos.