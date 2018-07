São Paulo inicia venda de ingressos para 'despedida' do Morumbi

O São Paulo iniciou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Sport, marcado para o próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Para sócios-torcedores, a venda teve início na segunda passada. Ingressos vão de R$ 20 a R$ 140.

A partida será a última no Morumbi antes de uma sequência de cinco jogos em que o São Paulo fará mando de campo no estádio do Pacaembu enquanto sua casa receberá o festival VillaMix (7 de outubro) e shows da banda U2 (19, 21, 22 e 25 do mesmo mês) e do cantor Bruno Mars. (22 e 23 de novembro).

Depois do duelo contra o Sport, o time tricolor enfrentará no estádio municipal: Atlético-PR (14 de outubro), Flamengo (22 de outubro), Santos (29 de outubro), Chapecoense (8 de novembro) e Botafogo (19 de novembro). Depois, volta ao Morumbi no dia 3 de dezembro, para o encerramento do Brasileirão, contra o Bahia.

Para manter a boa média de público no Brasileirão, o São Paulo, que tem os quatro melhores públicos do torneio, criou dois pacotes para os sócios-torcedores no Morumbi, com valores que variam de R$ 2 a R$ 42, enquanto que os valores no Pacaembu variam de R$ 3,50 a R$ 70.

Contra o Sport, o time vai estrear seu novo uniforme, que homenageia os 30 anos do Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda, que serão comemorados em abril de 2018. O conjunto foi lançado na semana passada e está à venda a partir de R$ 199,90 no site da Under Armour.