São Paulo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro

O São Paulo abriu nesta terça-feira a venda de ingressos aos sócios-torcedores para o jogo contra o Cruzeiro no Morumbi, pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, dia 6. As entradas custam a partir de R$ 40 e o clube retomou a parceria com a antiga empresa responsável pela comercialização e controle de acessos dos bilhetes.

A Total Acesso cuidava do segmento até fevereiro deste ano, quando deu lugar à Smartmove. Nos primeiros jogos com a nova companhia o torcedor teve problemas com a lentidão do sistema e na entrada das catracas, o que levou o clube a retomar a parceria com a empresa anterior.

O primeiro jogo do retorno com a Total Acesso será justamente contra o Cruzeiro. As vendas para torcedores participantes dos planos de sócios "Standard" e "Premium" começaram às 13h desta terça-feira. Já para o "Sou tricolor" começa nesta quinta.

A comercialização para os demais torcedores inicia na sexta-feira, também pela internet. O clube deve apresentar uma redução de até 50% do valor do ingresso fixado na fase de grupos. O valor mais barato era de R$ 120, cobrado para as arquibancadas do Morumbi. Agora, a maioria dos setores tem o preço fixado a partir de R$ 60. A arquibancada amarela é R$ 40.