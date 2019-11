São Paulo iniciará sequência que fez Cuca pedir demissão

Sem vencer há quatro jogos, o São Paulo terá pela frente a sequência que fez o técnico Cuca decidir deixar o clube em setembro. Até o fim desta temporada, a equipe enfrentará o Vasco (casa), o Grêmio (fora), o Internacional (casa) e o CSA (fora). O São Paulo luta para conquistar uma vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América.

No primeiro turno, o São Paulo não venceu os rivais. Perdeu por 2 a 0 para o Vasco, empatou sem gols com o grêmio, foi derrotado por 1 a 0 pelo Inter e empatou por 1 a 1 com o CSA. A sequência negativa foi decisiva para Cuca pensar em desistir do trabalho à frente da equipe. Ele comandou o time ainda na vitória sobre o Botafogo e pediu demissão após a derrota para o Goiás.

Antes de ficar os quatro jogos sem vencer no primeiro turno, o São Paulo vinha de cinco vitórias consecutivas. O time estava embalado depois da parada do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América e chegou a brigar pelas primeiras colocações da tabela.

Agora, porém, o cenário é completamente diferente. O São Paulo vem de dois empates fora de casa e duas derrotas no Morumbi. O técnico Fernando Diniz já está pressionado no cargo após receber críticas da torcida. Foram apenas dois gols marcados nos quatro últimos jogos.

Apesar dos quatro jogos sem vitória, o São Paulo ainda está na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Isso porque Flamengo, campeão do torneio continental, e Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, já estão garantidos. O São Paulo é o sexto colocado, com 54 pontos, três a mais do que o Inter, sétimo.