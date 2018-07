São Paulo inscreve Carleto e revelações na Libertadores

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira que optou por usar o recurso de inscrever mais três jogadores para as próximas fases da Copa Libertadores. Além do lateral-esquerdo Thiago Carleto, contratado no início do ano, o técnico Ricardo Gomes escolheu também as revelações Wellington e Diogo, este último que esteve envolvido em um imbróglio com o clube na Justiça.

Seguindo o meia Oscar, que até hoje permanece em litígio com o São Paulo, o lateral-esquerdo entrou na Justiça pedindo o desligamento do clube por quebra de contrato. O também meia Lucas Piazon, que ainda atua pela base, foi outro a ter a mesma atitude. No entanto, enquanto Diogo e Lucas entraram em acordo com o time, Oscar segue como o único afastado.

Se Diogo, de 20 anos, é o único dos três inscritos que ainda não atuou pelo profissional do São Paulo, Wellington é o mais experiente dentro do clube. O volante de 19 anos já jogou inclusive na Libertadores do ano passado, acumulando 15 partidas pelo time tricolor. Carleto, por sua vez, está entre os reforços que ainda não tiveram muitas oportunidades.

Revelado pelo Santos, Carleto tem 21 anos e fez apenas um jogo pelo São Paulo desde que foi contratado, no Campeonato Paulista. Depois de deixar o Brasil para atuar na Europa, pelo Valencia, o lateral havia sido emprestado ao Elche, da segunda divisão espanhola.