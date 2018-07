São Paulo intensificará testes com novidades da zaga

A chegada de Bruno Alves, zagueiro contratado pelo São Paulo e que foi apresentado oficialmente na quarta-feira no CT da Barra Funda, aumentou a oferta de zagueiros para o time de Dorival Junior. O técnico agora conta com seis nomes para o setor. Além de Bruno Alves, estão à disposição do treinador os zagueiros Douglas, Lugano e Aderllan, além da dupla de titulares Rodrigo Caio e Arboleda.

Na luta contra o rebaixamento, o setor defensivo do São Paulo se tornou uma das grandes preocupações do técnico Dorival Junior desde que assumiu o comando do time no início de julho. Em nove jogos, viu o time sofrer 15 gols. O último jogo em que a defesa tricolor não foi vazada foi na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos treinos das últimas semanas, Dorival vem insistindo na necessidade de marcação forte, agilidade na reposição e mais atuação defensiva também dos demais jogadores da equipe. As atividades táticas passaram a ser constantemente interrompidas para orientações sobre posicionamento, passes curtos e rapidez no retorno ao setor defensivo.

O elenco também vem mostrando que entendeu o recado do treinador. Arboleda demonstrou preocupação com a "falta de atenção" na zaga; Marcos Guilherme reconheceu a fragilidade do time nas jogadas de contra-ataque dos adversários; Pratto citou o impacto emocional do time após sofrer gols. "Quanto toma um gol, parece que está tudo quase perdido", disse o argentino.

Agora com seis opções, Dorival deverá testar novidades na zaga principalmente depois do clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo. Isso porque Arboleda e Rodrigo Caio vão desfalcar os treinos do São Paulo para defenderem suas seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa.

As ausências poderão favorecer os testes com o recém-contratado Bruno Alves, mas também com Aderllan, que chegou ao São Paulo em julho e ainda não estreou.

Os dois passaram à frente de Lugano e de Douglas, reservas que estão há mais tempo no clube. O uruguaio chegou a substituir Arboleda em um treino desta semana, mas vem rendendo pouco em campo. Nesta edição do Brasileirão, tem mais cartões amarelos do que partidas jogadas. Já Douglas foi relacionado pela última vez na derrota do time para o Bahia, há três rodadas, e seu último jogo no torneio foi na 6ª rodada, na derrota para o Corinthians.

Afastado do time desde a derrota para o Atlético Mineiro pela 6ª rodada do Brasileirão, quando disse que "para a alegria de alguns", estava de saída, Lucão só teve seu destino definido na quarta-feira. O zagueiro será emprestado ao Gil Vicente, time da segunda divisão do futebol português, por um ano. Depois desse tempo, o clube terá preferência na possível compra do jogador, que passou a sofrer críticas da torcida são-paulina depois de sucessivas falhas em campo. Para comprar o jogador, o clube português terá que desembolsar 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,44 milhões).