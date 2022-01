São Paulo quer apagar estreia ruim e ajustar equipe para vencer o Ituano no Morumbi

A estreia do São Paulo em 2022 esteve longe de agradar o torcedor tricolor. Mesmo com quase todos os reforços em campo, a equipe jogou mal e foi derrotada pelo Guarani por 2 a 1 na primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni lamentou o desempenho abaixo do esperado e espera ver uma melhora do time contra o Ituano, neste domingo, às 16h, no Morumbi.

"Foi uma estreia ruim. Não importa se faltou condicionamento, não pode perder o primeiro jogo. Erramos passes fáceis, temos de ter mais velocidade para construir. Falta bastante para um bom estágio", admitiu o treinador.

A falta de melhor repertório ofensivo tem sido uma dor de cabeça para Rogério Ceni desde que retornou ao São Paulo. Se cria pouco do meio para frente, defensivamente também precisa evoluir. Contra o Guarani, o time tricolor sofreu nove finalizações, sendo cinco na direção do gol de Tiago Volpi.

Com melhor condicionamento físico, os reforços devem aumentar o nível do time em relação à equipe do ano passado, mas Ceni já avisou publicamente que quer mais nomes para encorpar o elenco.

"É um time feito para tentar construir o jogo, com ideia mais ofensiva. Com o passar do tempo, a melhora do condicionamento, chegará no que planejamos", comentou. Para a partida contra o Ituano, Patrick, que deu assistência para o gol de Calleri, e Miranda têm chances de entrar no time titular.

O São Paulo vai poder contar com a torcida pela primeira vez em 2022. Desde a liberação da volta de público ao estádio em outubro do ano passado, a equipe venceu quatro, empatou três e perdeu apenas uma partida, na goleada para o Flamengo por 4 a 0. A capacidade permitida é de 70% e o valor mais barato do ingresso custa R$ 20.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Volpi; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves, Patrick, Sara, Nikão e Rigoni; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ITUANO - Filipe; Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jimenez, Igor Henrique, Lucas Siqueira e Gerson Magrão; Calyson e Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Morumbi.

TV - Record, Paulistão Play e Premiere.