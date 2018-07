São Paulo já inicia planejamento para próxima temporada

As conversas ainda estão em fase preliminar, técnico e dirigentes já começam a traçar as posições carentes e o perfil de jogadores que serão procurados para reforçar o plantel. Ao contrário de anos anteriores, as contratações serão poucas e para aumentar o elenco.

A princípio o clube busca um volante, um lateral-direito, um zagueiro e um meia para substituir Kaká. Na análise da comissão técnica, os demais setores estão bem resguardados e a princípio não precisam de novas peças.

"Estamos atentos ao mercado, é uma coisa importante mas esse ano será menos pela reformulação que fizemos. Não dá para ser como vinha sendo: trazendo dez, oito jogadores de uma vez. Fizemos contratações pontuais e para o ano que vem temos poucas posições porque temos uma base. Mas temos que sair antes, estamos um pouco atrasados porque o mercado parece silencioso, mas está todo mundo atrás de todo mundo", afirmou o treinador.

Ao falar sobre o planejamento, o técnico voltou a elogiar o Cruzeiro e disse que o São Paulo precisa resgatar suas origens ao lembrar de quando o clube contratava jogadores com muita antecedência. Para Muricy, voltar a acertar o trabalho de bastidores é fundamental para o São Paulo voltar a conquistar títulos.

"O que o Cruzeiro fez agora fazíamos toda hora, principalmente quando eu estava no comando. No meio do ano, a gente já tinha contratado ou estava apalavrado e todo mundo queria vir para cá porque sabiam que podiam ganhar. Ganhamos três, só não ganhamos o quarto porque não deixaram. O Cruzeiro está assim porque achou o caminho, nós estamos achando o caminho agora. No ano passado estávamos brigando para não cair, o que seria o maior desastre do mundo para esse clube gigante. Não podemos esquecer isso nunca".