São Paulo já inicia preparação para decisão com corintianos

Após cair mais uma vez nas semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo tenta agora melhorar o astral para o jogo decisivo contra o Corinthians, pela Copa Libertadores. Para o técnico Milton Cruz, o resultado negativo no Estadual não pode influenciar na partida desta quarta, no Morumbi.

"Na quarta-feira, é outro jogo, outra competição. Corinthians e São Paulo estarão representando o Brasil, espero que a gente possa recuperar os jogadores para essa partida, para fazer um grande jogo e classificar. Esperamos o apoio da nossa torcida", disse.

Na classificação do grupo na Libertadores, o São Paulo tem dois pontos a mais que o San Lorenzo, mas se empatar com o Corinthians e o time argentino golear o Danubio, a equipe paulista ficará fora. Por isso, só uma vitória dá vaga ao time tricolor sem que ele dependa de outros resultados. "Todo o mundo está ciente do que temos de fazer na quarta-feira. É lógico, perdemos um jogo, saímos do campeonato, poderíamos ir com moral para o jogo contra o Corinthians. Mas é outra competição, outra situação de jogo", continuou Milton.

Ele lembra que a Libertadores é o tipo de competição que o são-paulino gosta. "Eu, que disputei oito Libertadores seguidas, sei como é legal. Vamos nos preparar para esse jogo, esquecer o que já passou, pois isso não volta atrás. É coisa que a gente tem de passar uma borracha agora e pensar no jogo da frente. É claro que estão todos tristes, chateados no vestiário por não termos conseguido a vitória, mas temos que levantar a cabeça e buscar o resultado na quarta-feira."