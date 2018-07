São Paulo já negocia renovação com Paulo Henrique Ganso

O meia Ganso vive este ano uma das melhores fases da carreira. Suas atuações renderam o retorno dele às listas da seleção brasileira pela primeira vez desde 2012 – foi lembrado na pré-convocação da Copa América Centenário. E fez a diretoria do São Paulo se apressar para negociar a renovação de contrato do jogador.

O atual vínculo vai até setembro de 2017 e, para continuar com Ganso no elenco, o clube admite até mesmo a possibilidade de pagar acima do teto salarial do time, de R$ 300 mil.

“O São Paulo está em tratativas no sentido de renovar. Ele sabe que temos interesse. Não é um processo simples, ainda mais com um jogador do nível dele. Está andando e ele vai renovar contrato com o São Paulo, sim”, disse o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros em Silva, o Leco.

No ano passado o jogador recebeu propostas do Orlando City, dos Estados Unidos, e neste ano foi sondado pelo Hebei Fortune, da China, concorrentes que não tiram do dirigente o otimismo com um acerto.

“Acho que ele não quer jogar na China. É muito pessoal. O salário no São Paulo não é comparável com o da China, mas é muito digno e recompensa um bom profissional. Não está abaixo do teto, está praticamente no nível do teto. Eu vou aumentar”, afirmou o dirigente.

Nesta quarta-feira, Ganso novamente vai ter missão fundamental para o São Paulo. A postura do time na partida em Belo Horizonte deve ser mais cautelosa, com o intuito de encontrar uma brecha para fazer um gol capaz de complicar a reação do adversário. Nesse plano do time, o responsável por fazer a “chance do jogo” chegar nos pés do encarregado de decidir – especialmente o centroavante Calleri – será o meia. O Atlético-MG inclusive se preparou com afinco para tentar neutralizar as jogadas de Ganso esta noite.