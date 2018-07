São Paulo já pensa em 2011 e faz exames cardiológicos

Sem qualquer pretensão no Campeonato Brasileiro, o São Paulo já inicia nesta segunda-feira a sua preparação para a próxima temporada. Nesta segunda-feira e na terça, o elenco do time paulista realizará exames cardiológicos no Hospital do Coração, com testes cardiorrespiratórios, ecocardiograma e exames clínicos.

Veja também: São Paulo promete terminar Brasileirão com vitória

O São Paulo encerra a sua participação no Brasileirão com partida contra o Atlético Mineiro, marcada para o próximo domingo, no Estádio do Morumbi. A equipe está em nono lugar, com 52 pontos, e já garantiu presença na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Após o jogo, a equipe entra de férias e voltará a treinar apenas em 4 de janeiro de 2011. A equipe disputará um amistoso contra a seleção de Angola no dia 13 e fará a sua primeira partida oficial em 16 de janeiro de 2011 com o Mogi Mirim, fora de casa, pela rodada inicial do Campeonato Paulista.