São Paulo já pensa em trocar Dagoberto pelo volante argentino Guiñazu

SÃO PAULO - A proposta ainda não foi oficializada, mas o vice-presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pensa em oferecer o atacante Dagoberto para tirar o volante Guiñazu do Internacional. O argentino é um sonho antigo da diretoria são-paulina, que já tentou tirá-lo do clube colorado no ano passado.

Os gaúchos, no entanto, não o liberaram mesmo depois de Guiñazu ter acertado tudo com o clube do Morumbi. "Quem sabe pode dar negócio... É uma boa ideia", afirmou Leco, ao ser perguntado sobre um possível troca-troca.

Ao mesmo tempo em que se reforçaria, o clube tricolor se livraria de Dagoberto. Apesar de o técnico Paulo César Carpegiani ver o atacante como fundamental, os dirigentes não têm muita admiração pelo jogador. O empresário do atacante, Naor Malaquias, diz desconhecer o assunto. "Não estou sabendo. O Dagoberto está tranquilo, curtindo suas férias".

Se Dagoberto pode sair, Ricardo Oliveira, como antecipou a reportagem, vai voltar ao Al-Jazira. O clube dos Emirados Árabes Unidos, que tem o brasileiro Abel Braga como treinador, negociou um dos estrangeiros que tinha no elenco para abrir vaga para o atacante.